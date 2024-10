Promozione. La Messana fermata, a Mistretta finisce in parità

Dopo cinque vittorie consecutive la squadra giallorossa capolista bloccata sull'1-1 dal Città di Mistretta

MESSINA – Si ferma a 5 il filotto di vittorie consecutive per la Messana che nella sesta giornata del campionato di Promozione impatta 1-1 sul campo del Città di Mistretta. I nebroidei si dimostrano squadra ostica dando ragione ad una classifica che fin qui li vede al terzo posto, alle spalle della nuova coppia di testa composta da Messana e Città di Villafranca, quest’ultima vittoriosa per 3-1 sul campo dell’Aluntina.

Al “Salvatore Lentini” la formazione di Giuseppe Cosimini mantiene la prima posizione in classifica, ma adesso in coabitazione con il Città di Villafranca. Nel prossimo turno seconda trasferta consecutiva per i giallorossi che se la vedranno con il San Fratello Acqueldolcese.

Città di Mistretta – Messana 1-1

Buon avvio della Messana che al 9’ va vicina al gol: angolo di Bonasera respinto sui piedi di Misiti e insidioso destro dí controbalzo respinto da D’Amico. Al 26’ Tricamo irrompe in area di rigore e passa a Ventra, l’attaccante calcia in maniera velenosa col mancino ma ancora D’Amico risponde presente grazie anche all’ausilio del palo. A 5’ dalla fine una conclusione alta di Belbruno risulta l’unica chanche degna di nota nel primo tempo ad opera del Mistretta. Si va al riposo sullo 0-0.

Di altro tenore la ripresa. Al 6’ un lungo rinvio pesca la corsa di Salerno che viene fermato dalla provvidenziale uscita bassa di Ferrara. Al 26’ si aprono le marcature grazie al destro potente di Ducure liberato dalla spizzata di Salerno. Sotto di una rete la Messana è brava reagire e riacciuffare il risultato al primo affondo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il direttore di gara segnala un tocco con la mano di un difensore locale e il conseguente calcio di rigore. Dagli 11 metri Cannavò gonfia la rete e fissa l’1-1. La partita a quel punto è aperta ad ogni risultato. A 10’ dalla fine il Città di Mistretta ha ancora benzina da spendere e solo un intervento di Misiti a centrocampo ferma la corsa verso la porta di Salerno. Nell’occasione l’attaccante sbraccia per liberarsi dalla trattenuta ma per l’arbitro eccede e viene espulso. Nessun sussulto nel finale e gara che si chiude sull’1-1.

Tabellino

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Gazzè (20’ st Barbera), Tricamo, Misiti, Gargiulo, Ferraù (1’ st Arena), Ventra (36’ st Ardiri), Cannavò, Giuseppe Bonasera. In panchina: Crupi, Pecora, Crisafulli, Busà, Sottile, Viscuso. Allenatore: Giuseppe Cosimini

Arbitro: Salvatore Accetta di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto e Angelo Gulisano di Acireale

Marcatori: 19’ st Ducure (CdM), 34’ st rig. Cannavò (M)

Ammoniti: Tricamo, Gazzè, G. Bonasera, Misiti