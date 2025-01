Prosegue la crisi del Messina Futsal sconfitto dal Bitonto

La vice capolista passa al PalaLaganà per 5-3, ultimo posto nel girone D per i messinesi. Di Sanz, Di Conto e Labrador Garcia le tre reti locali

MESSINA – Il Messina Futsal non è riuscito a dare la sterzata auspicata nel match contro il Bitonto, che si è imposto per 5 a 3 sul parquet del “PalaLagana” nella 2ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. La sconfitta è stata determinata dalla forza dell’avversario, secondo in graduatoria ad una sola lunghezza dalla vetta, ma anche dalla sfortuna, che ha privato i giallorossi dell’infortunato Antonino D’Angelo, di Andrea Cucinotta, indisponibile proprio alla vigilia, e di Giuseppe Puglisi, che ha stretto i denti per alcuni minuti della partita, dopo essersi fermato durante il riscaldamento.

Messina Futsal – Bitonto 3-5

Passando alla cronaca del confronto, Matias Sanz sfiora subito la rete, che gli viene negato da un salvataggio nei pressi della linea. Al 13’ i pugliesi passano in vantaggio grazie al gol di Castrogiovanni. Immediato è il pareggio di Sanz, che realizza al volo su schema d’angolo.

In avvio di ripresa botta e risposta tra Pires e Di Conto, a segno con una spettacolare staffilata mancina sotto l’incrocio. Il punteggio è, così, di 2 a 2. A questo punto, gli ospiti vanno tre volte di fila a bersaglio (ancora Pires e doppietta di Castillo), mettendo un’ipoteca sul successo. Sanz centra il palo e Damiano Saccone calcia a lato da favorevole posizione. Al 12’ Jorge Labrador Garcia riduce le distanze con un tiro da lontano, ma i successivi attacchi dei peloritani non sortiscono l’effetto sperato.

Risultati e classifica

Risultati 13ª giornata: Soverato-Sammichele 7-1; Canosa A5-Gear Piazza Armerina 5-4; Castellana C5-Ecosistem Lamezia 7-4; Messina Futsal-Bitonto 3-5; Futsal Canicattì-Città di Acri 4-3; Audace Monopoli-Futsal Mazara 2020 4-3.

Classifica girone D: Audace Monopoli 30; Bitonto e Soverato 29; Futsal Canicattì 26; Gear Piazza Armerina 17; Futsal Mazara 2020 e Castellana C5 16; Sammichele 13; Canosa A5 e Ecosistem Lamezia 12; Città di Acri 11; Messina Futsal 10.

