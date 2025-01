Prova di carattere del Team Scaletta contro Reggio Calabria, al PalaMili termina 1-1

I derby dello Stretto in Serie B femminile di calcio a cinque termina in parità, rete di Pantano a cui replica Famà per le padrone di casa

Prosegue nella sua nuova veste il campionato del Team Scaletta che ottiene il suo secondo risultato utile consecutivo tra le mura amiche del “Pala Mili” contro la Reggio Sporting Club. Le ragazze di coach Cernuto, reduci dalla fondamentale vittoria di Canicattì, approcciavano alla sfida contro le reggine con la mente serena, ed in campo si è vista una prova di tutto carattere. Botta e risposta, tutto nel primo tempo, con le ospiti a sbloccare il match con Pantano; replica di casa con Famà, copia-incolla del goal contro la Meta Catania per lei, fatto di anticipo, dialogo a due e poi goal a porta vuota. Nel finale occasioni per entrambe le squadre con due parate importanti di Arrigo su Stuppino e su Pantano, e un palo ed una punizione allo scadere per Pensabene.

Team Scaletta – Reggio Sporting 1-1

Primo squillo Reggio con Dascola, il suo tiro però termina fuori. Bella la triangolazione tra Marchetta, Pensabene e Firrincieli con quest’ultima che va al tiro ma Cacciola chiude. Reggio che passa con Stuppino che scarica dietro per Pantano, suolata verso il campo e mancino a fil di palo per la rete che sblocca il match. Nemmeno il tempo di esultare per le ospiti ed il Team Scaletta pareggia, Maria Famà con il grande anticipo su Stuppino, chiede ed ottiene lo scambio con Calabrese per concludere agevolmente a porta sguarnita. Reggio che prova ad affacciarsi con Stuppino su punizione, ma trova la deviazione di Arrigo. Serve una grande Arrigo sul tentativo, poco dopo, ancora di Pantano. Ultima emozione con la triangolazione provata ancora sull’asse Pensabene-Firrincieli, difesa Reggio che chiude.

Secondo tempo che si apre con Marchetta sugli scudi, prima una personale chiusa da Cacciola in uscita, e poi ancora azione solitaria con il tentativo di esterno che esce di poco alla destra di Cacciola. Team Scaletta che vive il suo massimo sforzo ed ha una doppia occasione con Pensabene che, da rimessa, coglie in pieno il palo; e poi con De Gaetano in contropiede, il cui destro viene chiuso in angolo. Chance ghiotte anche per la Reggio con Stuppino sulla cui puntina deve volare Arrigo, e poi con Pantano su cui è bravissima Arrigo a bloccare il tentativo in presa bassa. Ancora Pantano nell’occasione in solitaria e sempre Arrigo sui suoi passi. Si vede anche Cristiano con una doppia occasione fermata prima da Primavera e poi da Cacciola. Ultima occasione Team Scaletta con Firrincieli che si guadagna la punizione a 1 secondo dalla fine, piazzato tirato forte da Pensabene che non trova però la rete.

