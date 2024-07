Pulizia spiagge, per 11 tonnellate tra relitti e barche c’è il robot

Intervento di Messina Servizi al Ringo e altre zone

MESSINA – Rimozione e smaltimento di 11 tonnellate tra relitti e barche abbandonate, ricettacolo di rifiuti, negli interventi di Messina Servizi nelle spiagge. In particolare, alla spiaggia del Ringo, con la rimozione di carcasse di barche e rifiuti abbandonati lungo il demanio marittimo. Comunica la partecipata: “Proseguono le attività di pulizia delle spiagge degli accessi e dei sottopassi del nostro litorale. Gli interventi, iniziati nel mese di maggio, rientrano nelle attività di pulizia e bonifica del litorale marittimo e proseguiranno per tutto il periodo estivo, come previsto dal contratto di servizio. Per la pulizia ci siamo avvalsi di mezzi meccanici e di un robot semovente, radiocomandato con trincia per la scerbatura, che ci ha consentito di ridurre i tempi di pulizia e di raggiungere le zone più impervie”.

Carcasse di barche e rifiuti al Ringo

Fa sapere il Comune: “L’azione al Ringo segue un sopralluogo condotto dall’assessore Francesco Caminiti e dal comandante della polizia municipale, durante il quale sono stati rilevati relitti di barche in vetroresina e legno, carrelli, cime e vari materiali in stato di degrado”.

L’intervento è stato messo in atto con l’ausilio di un “ragno meccanico”, un macchinario specializzato dotato di bracci articolati.

Evidenzia la presidente Maria Grazia Interdonato: “Coordinati dall’assessore Caminiti e supportati dalla polizia municipale, abbiamo provveduto a fare questi interventi. La collaborazione dei cittadini è essenziale per mantenere le spiagge pulite. Abbiamo dotato tutte le spiagge di kit per la raccolta differenziata e ogni giorno con l’attività manuale ne garantiamo la pulizia. Ma è necessario che tutti rispettino le regole, così da mantenere la pulizia e la bellezza dei nostri litoranei”.