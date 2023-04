Quanti messinesi da Fiorello: dai fratelli Mondì al regalo della famiglia Culici - Tempostretto

Alessandra e Marco hanno cantato e suonato per il celebre comico un brano tratto da Frozen. Pochi giorni prima, l'artigiano Giuseppe Culici ha portato a Fiorello un intarsio

“Viva Rai 2”, il celebre programma di Fiorello in onda ogni mattina in via Asiago 10 praticamente all’alba, continua a vedere messinesi tra i protagonisti. In una delle ultime puntate, infatti, è toccato ai fratelli Alessandra e Marco Mondì, entrambi di Messina ma residenti fuori, lei a Roma e lui a Palermo. I due si sono esibiti con la loro specialità, la musica. E mentre Marco ha suonato abilmente il pianoforte, Alessandra c’ha messo la voce, per interpretare un brano tratto dal film Disney Frozen.

Un’esibizione apprezzatissima sia dai tanti presenti, che nonostante l’orario si radunano ogni giorno per partecipare dal vivo alla trasmissione, sia da chi segue da casa, che ha commentato sui social. E pochi giorni prima era toccato a Giuseppe Culici, della famiglia di artigiani omonima, che da Messina ha voluto portare un omaggio a Fiorello: un’intarsio interamente fatto a mano, volato a Roma direttamente dal “Soprano”, da Santo Stefano Briga.