Quasi mezzo chilo di cocaina in casa, arrestato 65enne a Sant’Agata Militello

Una soffiata sul via vai da un club privato fa scattare il blitz della Polizia

Quasi 430 grammi di cocaina. E’ quel che un 65enne di Sant’Agata Militello nascondeva a casa, in un involucro. Per l’uomo è scattato il fermo per traffico di droga dopo il blitz dei poliziotti del Commissariato locale. L’uomo ora è in carcere a Barcellona in attesa di comparire davanti al giudice, assistito dal suo difensore, l’avvocato Giuseppe Mancuso.

A far scattare la perquisizione della Polizia è stata una “soffiata” che segnalava un intenso via vai, h24, dal club privato che l’uomo gestisce nel centro della cittadina nebroidea. Nel locale gli agenti non hanno trovato nulla ma nell’abitazione era nascosta la droga, che una volta confezionata in dosi e immessa sul mercato avrebbe fruttato almeno 120 mila euro.