Quattro società per la Piscina Cappuccini: approvato il piano di utilizzo

Via libera al calendario della vasca esterna: ecco come si divideranno le corsie tra le realtà cittadine

La stagione natatoria della piscina comunale Cappuccini è vicina a ripartire. Il Comune ha approvato i piani di utilizzo della struttura per l’anno in corso, definendo la distribuzione degli spazi orari tra le diverse realtà sportive cittadine.

Il percorso amministrativo e il ruolo di Messina Social City

L’iter, avviato lo scorso febbraio con un avviso pubblico destinato alle società interessate, ha visto la partecipazione attiva della Messina Social City. L’azienda speciale, incaricata di predisporre il piano tecnico delle turnazioni, ha elaborato una griglia di assegnazione che mira a garantire una ripartizione equilibrata delle fasce orarie, conciliando le esigenze agonistiche con quelle del progetto sociale “Way – Welfare Activity for Young”.

Il piano approvato è frutto di una ricognizione delle istanze arrivate entro i termini e segue le linee di indirizzo che aveva dato la giunta Basile per la massima partecipazione alla pratica sportiva.

Le società assegnatarie e la ripartizione degli spazi

Sono quattro le società messinesi che si alterneranno nelle corsie della vasca esterna: Polisportiva Messina, Power Team, Ulysse Nuoto e Onde Blu.

Il calendario settimanale prevede una copertura delle ore disponibili ma le concessioni d’uso effettive saranno rilasciate con atti successivi, una volta verificato il pagamento anticipato delle tariffe previste dal regolamento comunale.

Regole rigide per pagamenti e rinunce

Le tariffe dovranno essere corrisposte con cadenza trimestrale o annuale e il mancato pagamento comporterà la revoca immediata della concessione.

Anche la gestione delle corsie “vuote” è regolamentata: le società che intendono rinunciare a intere giornate o singole fasce orarie dovranno comunicarlo via Pec con un preavviso di dieci o cinque giorni, per permettere una riorganizzazione del servizio e non incorrere nel pagamento di spazi non utilizzati.