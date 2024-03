Questura di Messina, arriva Trotta. Chi è il nuovo Vicario

Insediamento ufficiale per il numero 2 di via Placida, accanto al Questore Gargano

MESSINA – Insediamento ufficiale stamane per il primo dirigente della Polizia Diego Trotta, nuovo con Vice Questore Vicario del Questore di Messina Annino Gargano.

Gli anni in Calabria

Napoletano, 55 anni, coniugato con due figli, Trotta dopo la laurea in Giurisprudenza col massimo dei voti e la specializzazione alla Federico II di Napoli, si abilita alla professione di avvocato, conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Nel 1996 vince il concorso come vice commissario e viene assegnato alla Questura di Reggio Calabria.

In Calabria, Trotta opera fino al 2021 con diversi ruoli apicali, sempre in prima linea nei ruoli investigativi e operativi contro le principali emergenze criminali, da Reggio a Palmi passando per Bovalino.

L’esperienza a Barletta

Nel luglio del 2021 viene trasferito alla neo-istituita Questura di Barletta-Andria-Trani come Vicario del Questore. In tale prima esperienza da Vicario, in una Questura da “fondare”, strutturare ed organizzare ex novo (in un contesto territoriale ed ambientale complesso, variegato ed insidioso, caratterizzato da alta densità criminale, anche di tipo mafioso, e di problematiche di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica connesse anche alla ricchezza di un territorio con spiccata vocazione turistica, industriale, imprenditoriale ed agricola), Trotta è divenuto epicentro propulsivo di tutte le iniziative di carattere organizzativo e gestionale, indispensabili per una neo-istituita Questura, avente criticità e carenza d’organico significative.