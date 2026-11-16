Ruote selvagge nel bosco dei Nebrodi, scattano le multe

In jeep e quad nel parco protetto, giro di vite della Forestale

Messina – Nuova tornata di controlli della Forestale, lo scorso fine settimana, a tutela delle aree protette dal parco dei Nebrodi. Sono ancora tanti infatti i gitanti che attraversano il cuore dei boschi con jeep e quad, spesso anche ad alta velocità, incuranti dei divieti posti per proteggere animali e ambiente.

Il bilancio dei controlli

Lo scorso 15 novembre gli uomini del Corpo Forestale regionale hanno pattugliato in particolare le aree protette nei comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi ed hanno staccato 6 verbali di contestazione ad altrettanti gitanti “selvaggi”, su 70 persone controllate complessivamente, fermati a bordo di 52 automezzi.

Forestali a lavoro nel parco dei Nebrodi

L’attività straordinaria di controllo ha impegnato 20 unità di personale dei distaccamenti di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Messina – Colle San Rizzo, Militello Rosmarino, San Fratello, Galati, Tortorici, Sant’Angelo di Brolo, Mistretta e Naso, coordinati dal dottor Salvatore Bottari.