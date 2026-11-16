 Ruote selvagge nel bosco dei Nebrodi, scattano le multe

Ruote selvagge nel bosco dei Nebrodi, scattano le multe

Alessandra Serio

Ruote selvagge nel bosco dei Nebrodi, scattano le multe

lunedì 16 Novembre 2026 - 12:40

In jeep e quad nel parco protetto, giro di vite della Forestale

Messina – Nuova tornata di controlli della Forestale, lo scorso fine settimana, a tutela delle aree protette dal parco dei Nebrodi. Sono ancora tanti infatti i gitanti che attraversano il cuore dei boschi con jeep e quad, spesso anche ad alta velocità, incuranti dei divieti posti per proteggere animali e ambiente.

Il bilancio dei controlli

Lo scorso 15 novembre gli uomini del Corpo Forestale regionale hanno pattugliato in particolare le aree protette nei comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi ed hanno staccato 6 verbali di contestazione ad altrettanti gitanti “selvaggi”, su 70 persone controllate complessivamente, fermati a bordo di 52 automezzi.

Forestali a lavoro nel parco dei Nebrodi

quad in area protetta

L’attività straordinaria di controllo ha impegnato 20 unità di personale dei distaccamenti di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Messina – Colle San Rizzo, Militello Rosmarino, San Fratello, Galati, Tortorici, Sant’Angelo di Brolo, Mistretta e Naso, coordinati dal dottor Salvatore Bottari.

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