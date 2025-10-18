Racing City Group e Global Capital: “Grazie a chi ha sostenuto il Messina”

Le due società in procinto d'acquisire la squadra parlano di "riconoscenza per imprenditori e Società cooperativa calcistica"

MESSINA – Racing City Group e Global Capital, nelle persone di Morris Pagniello e Justin Davids, “desiderano ringraziare i coraggiosi imprenditori che hanno supportato l’Acr Messina in queste giornate delicate: la famiglia Barbera di Caffè Barbera, la famiglia Faranda Acqua Fontalba, Fabrizio Mannino per l’intermediazione con l’azienda Ogm, Salvatore Pino di Grafiche Pino e l’azienda Zocco Cars. Alla stessa maniera si ringrazia inoltre la Società cooperativa calcistica Messina per l’attenzione e l’impegno profuso sino a oggi”. Questa la nuova nota dei due gruppi.

“In segno di riconoscenza per il loro prezioso sostegno, abbiamo concordato con l’avvocata Maria Di Renzo di utilizzare i loro marchi anche per la partita in programma domani contro il Sambiase“, concludono le società in procinto d’acquisire la squadra. Il vicepresidente e direttore generale Morris Pagniello aggiunge: “Quando la passione incontra il coraggio, il calcio diventa molto più di un gioco: diventa una comunità che non si arrende mai. È giunto il momento che l’Acr Messina ritorni ad essere di tutti i messinesi”.

