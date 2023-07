Rds Summer Festival a Capo Peloro, l'ultima serata con Tommaso Paradiso - Tempostretto

Tra emergenti e dj set Torre Faro s'anima

MESSINA – Seconda e ultima per Rds Summer Festival a Capo Peloro. In programma dalle 21 le esibizioni di Tommaso Paradiso e degli emergenti Cioffi, Federico Baroni e Niveo dopo la serata di ieri. Si prevede una lunga di ballo e canto con il dj set dopo i cantanti.

Prima nei “Thegiornalisti”, Paradiso è noto per canzoni come “Felicità puttana”, “Magari no”, “Piove in discoteca”, “I nostri anni”, “Ma lo vuoi capire?” e “Ricordami”.

Presente pure uno stand del Comune, con l’assessora alle Politiche sociali Calafiore (nella foto con l’assessore Finocchiaro), per sensibilizzare i giovani a guidare con prudenza: “InstradaMe”, con tanto di simulatore per la guida in stato d’ebbrezza.

