"Tutti pazzi per Rds" a Capo Peloro: l'Arena canta e balla fino a notte VIDEO e FOTO - Tempostretto

Un pubblico di giovanissimi ha cantato con Baby K e Aka 7even. Poi il dj set di Rds Summer Festival sotto il Pilone

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Tutti pazzi per Rds” nell’Arena di Capo Peloro. Gli speaker del programma di successo della radio, in onda tutte le mattine dalle 7 alle 10, Rossella Brescia, Baz e Sergio Friscia hanno condotto la prima serata dell’Rds Summer Festival a Messina (vedi qui). Per la prima volta lo show della radio che fa il giro d’Italia durante l’estate ha fatto tappa nella città dello Stretto.

L’Arena ha faticato a riempirsi

L’area che ha ospitato l’evento, da poco recuperata dal Comune di Messina, ha faticato a riempirsi (vedi qui). Non tutti i 5.000 spettatori accreditati per la prima serata hanno ritirato il braccialetto con cui accedere. Così i giovani conduttori di Rds Next Samara Tramontana e Luca Campolunghi hanno invitato anche chi non era riuscito a prenotare un posto ad avvicinarsi all’arena e assistere allo spettacolo.

“Tutti pazzi” per Baby K e Aka 7even

I primi a salire sul palco sono stati Astol e la band Effetto Domino. In tarda serata si sono esibiti i più attesi: Aka 7even e Baby K. Un pubblico di giovanissimi, ma non solo, ha cantato e ballato i loro più grandi successi.

Dopo il concerto il dj set fino a notte

Subito dopo il concerto però la musica non è finita. Il pubblico è rimasto a ballare sotto il Pilone fino a notte con il dj set della radio italiana, all’interno di un villaggio musicale in cui di poteva anche mangiare e bere. Stasera, sabato 22 luglio, sarà la volta della seconda e ultima serata con l’esibizione dell’attesissimo Tommaso Paradiso.