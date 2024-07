Rds Summer Festival, da Alessandra Amoroso ad Annalisa: ecco chi ci sarà al Duomo

Lo "spoiler" arriva direttamente dal sindaco Basile, che anticipa l'intera line up sui social. E ci saranno artisti di altissimo livello

MESSINA – Dopo quasi 24 ore di post sponsorizzati con cui Rds ha di fatto anticipato gli artisti che si esibiranno a Messina il 12 e il 13 luglio per il Summer Festival di Piazza Duomo, il colpo di grazia alla line up, in tema di spoiler, lo ha dato il sindaco Federico Basile. Nella mattinata in cui è “uscito” il nome di Annalisa, big del doppio concerto insieme ad Alessandra Amoroso, il primo cittadino ha poi pubblicato sui social l’elenco di tutti gli artisti che ci saranno.

Si tratta di Alessandra Amoroso, Annalisa, Alfa, Arisa, Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Gaia, Icy Subzero, Olly e Tony Effe. L’attesa tra i fan cresce. L’evento si terrà in Piazza Duomo ma si potrà accedere su prenotazione (gratuita) attraverso il sito rdssummerfestival.it.