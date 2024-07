Rds Summer Festival, Piazza Duomo è già pronta e balla con le prove di Alessandra Amoroso

Attesa per la seconda e ultima serata della kermesse canora. Stasera anche Annalisa e Arisa

MESSINA – Prima Arisa che si è concessa anche qualche selfie con i tanti già presenti in Piazza Duomo. Poi Alessandra Amoroso che con le sue prove ha fatto ballare i fan. Cresce l’attesa per la seconda serata dell’Rds Summer Festival, che già ieri sera ha incantato i messinesi con, tra gli altri, artisti come Coma_cose, Gaia e Tony Effe.

Stasera oltre alle due artiste che hanno già effettuato il sound check ci sarà Annalisa, la regina del pop italiano degli ultimi anni, di cui ieri è stata annunciata la presenza. Ci saranno anche Clara, Olly e Alfa a cantare davanti alle 7mila persone che si sono prenotate nelle scorse settimane.