Record nostrano: a Venetico il “Bianco e Nero” più grande d’Italia

Venetico batte il record del “Bianco e Nero” più grande d’Italia, realizzato utilizzando 3000 bignè in una “versione estiva”

VENETICO – È di Venetico, nel messinese, il primato per il “Bianco e Nero” più grande d’Italia. Il record è stato stabilito lo scorso 12 luglio, grazie all’impegno del pasticcere Vincenzo La Monica, titolare insieme alla famiglia del Bar Pasticceria La Monica di Venetico Marina.

Sono stati utilizzati oltre 3000 bignè per realizzare questo dolce di proporzioni gigantesche, esattamente 1,20 metri di diametri per un’altezza di 1,15 metri e un peso di circa 150 kg. Ma la vera particolarità, grandezza a parte, sta nel gusto: non si tratta del classico “Bianco e Nero” bensì di una variante tutta estiva, realizzata utilizzando mango e fragole.

La realizzazione del dolce gigante ha goduto del patrocinio del Comune e della collaborazione dell’associazione pasticceri italiani Conpait. A aiutare Vincenzo La Monica nell’impresa, invece, i pasticceri Giovanni La Monica, Giuseppe Leotta, Jenny Rainieri, Marco La Rosa, Gioacchino Gitto, Rosario Zappalà, Paola Chiatto e Samantha Asta.