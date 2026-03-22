Referendum a Messina, “sezioni elettorali spostate senza indicazione”

Il consigliere Giuseppe Villari segnala il problema al commissario del Comune. "In alcune scuole il cancello chiuso e nessun avviso"
MESSINA – Disagi per alcuni elettori oggi mentre è in corso la votazione per il referendum costituzionale sulla giustizia. Sollecitato dalle segnalazioni di cittadini, il consigliere comunale Giuseppe Villari si è rivolto al commissario straordinario del Comune di Messina. Villari ha scritto a Piero Mattei, all’Ufficio elettorale e alla dirigente Affari generali Cutroneo per evidenziare la “mancata indicazione dello spostamento delle sezioni elettorali. Numerosi sono i messinesi che si sono trovati davanti a un cancello di una scuola chiuso. E senza specificare dove la sezione fosse stata spostata”.
Villari ha chiesto “l’immediato intervento da parte dell’amministrazione con cartelli all’ingresso delle scuole chiuse. Alcune scuole segnalate sono la Mazzini di via Oratorio San Francesco, spostata alla Mazzini Gallo in via Natoli; la Beata Eustochia di via del Fante, spostata alla scuola Donato di via Consolare Pompea a Paradiso. E ancora: il plesso della scuola Catalfamo della via Comunale Santa Lucia sopra Contesse spostato alla scuola primaria sempre Catalfamo, in via Cosimo Cristina, a Santa Lucia”.
Foto da Italpress
Allora : per quanto mi riguarda, ho potuto votare regolarmente nella mia sezione ospitata nella Scuola Media Statale ” GIUSEPPE MAZZINI. Un mio amico , invece, la cui sezione era nella Scuola Elementare “Beata Eustochia” di Via del Fante, ha dovuto recarsi nella Scuola Elementare “PIetro Donato” di Paradiso. Mi chiedo realmente, fino a che punto, e se, i funzionari dell’Ufficio Elettorale del nostro Comune, si siano posti, o meno , per tempo, questo tipo di problema (perchè, se in una scuola pubblica c’e’ un cantiere edile in funzione, non puo’ essere aperto un seggio elettorale). Onestamente, qualche dubbio ce l’ho. Comunque, l’affluenza c’e’ : vorrà dire che qualcuno/a dovrà farsene una ragione e chiedersi chi e cosa gliel’ha fatto fare di volere questo referendum.
Buonasera.
Se ricordo bene e sicuramente ricordo bene ” Tempostretto ” ha pubblicato un articolo con tanto di sezioni spostate.
Infatti grazie al vostro articolo ci siamo recati nelle sedi giuste.