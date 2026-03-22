Referendum a Messina, “sezioni elettorali spostate senza indicazione”

Il consigliere Giuseppe Villari segnala il problema al commissario del Comune. "In alcune scuole il cancello chiuso e nessun avviso"

MESSINA – Disagi per alcuni elettori oggi mentre è in corso la votazione per il referendum costituzionale sulla giustizia. Sollecitato dalle segnalazioni di cittadini, il consigliere comunale Giuseppe Villari si è rivolto al commissario straordinario del Comune di Messina. Villari ha scritto a Piero Mattei, all’Ufficio elettorale e alla dirigente Affari generali Cutroneo per evidenziare la “mancata indicazione dello spostamento delle sezioni elettorali. Numerosi sono i messinesi che si sono trovati davanti a un cancello di una scuola chiuso. E senza specificare dove la sezione fosse stata spostata”.

Villari ha chiesto “l’immediato intervento da parte dell’amministrazione con cartelli all’ingresso delle scuole chiuse. Alcune scuole segnalate sono la Mazzini di via Oratorio San Francesco, spostata alla Mazzini Gallo in via Natoli; la Beata Eustochia di via del Fante, spostata alla scuola Donato di via Consolare Pompea a Paradiso. E ancora: il plesso della scuola Catalfamo della via Comunale Santa Lucia sopra Contesse spostato alla scuola primaria sempre Catalfamo, in via Cosimo Cristina, a Santa Lucia”.

Foto da Italpress

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