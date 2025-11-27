Reggio. Addio a Giuseppe Cormaci, figura simbolo della pallavolo calabrese, il mondo dello sport in lutto

Latella: "Giuseppe Cormaci è stato un punto di riferimento assoluto per la pallavolo reggina e per quella calabrese"

REGGIO CALABRIA – Profondo cordoglio nel mondo dello sport calabrese per la scomparsa di Giuseppe Cormaci, storico dirigente della Federazione Italiana Pallavolo e per molti anni presidente del Comitato Provinciale Fipav di Reggio Calabria. Una perdita che ha scosso società sportive, istituzioni e quanti, nel corso degli anni, hanno condiviso con lui un percorso fatto di dedizione e passione.

La Ssd Sport Specialist si è stretta attorno alla famiglia, ricordando Cormaci come una figura di “inestimabile valore per la pallavolo e per tutto lo sport regionale”. “Ha dedicato la sua vita allo sport con impegno e professionalità – ha ricordato il mister della prima squadra e founder del progetto Domotek Volley, Antonio Polimeni –. È stato il primo a credere in me, accompagnando la mia crescita non solo professionale ma anche umana. Il nostro era un rapporto fraterno, quasi da padre a figlio, e non ha mai fatto mancare la sua vicinanza nei momenti di gioia e, soprattutto, in quelli più difficili”.

Latella: “Cormaci, simbolo dell’amore per lo sport. Addolorati per questa perdita“

Il consigliere comunale con delega allo Sport e al Turismo, Giovanni Latella, ha definito Cormaci “un simbolo dell’amore per lo sport”. “Siamo profondamente addolorati per questa perdita – ha dichiarato –. Giuseppe Cormaci è stato un punto di riferimento assoluto per la pallavolo reggina e calabrese. Con passione, dedizione e spirito di servizio ha contribuito in modo fondamentale alla crescita del movimento, formando generazioni di atleti, dirigenti e appassionati. La sua competenza e la sua umanità ne hanno fatto una figura amatissima e rispettata”.

“Alla famiglia Cormaci – ha aggiunto Latella – va il nostro più sincero abbraccio. La città perde un uomo che ha fatto dello sport una missione e che lascia un’eredità importante, destinata a vivere nel ricordo e nel lavoro di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo”.