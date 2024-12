Reggio. Alla Radice Alighieri di Catona l’atmosfera di Reggio Città Natale

L’iniziativa ha coinvolto anche la parrocchia guidata dal parroco don Francesco Siclari della Chiesa di San Dionigi

REGGIO CALABRIA – L’aria del Natale si è respirata a pieni polmoni fra le aule della scuola secondaria di primo grado “Radice-Alighieri” di Catona dove il sindaco, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato alla festa dei bambini e delle bambine intitolata “Merry Christmas. Unisciti a noi”, un’occasione unica per ammirare i presepi e i lavori natalizi realizzati dagli alunni e dalle alunne dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica Simona Sapone.

L’iniziativa, apprezzata dalle tante famiglie presenti per l’organizzazione messa in piedi dal corpo docente, ha coinvolto anche la parrocchia, guidata dal parroco don Francesco Siclari della Chiesa di San Dionigi, protagonista dell’evento “Riflessi di luce. Il Natale che illumina la periferia”, allestito insieme alle associazioni del territorio ed inserito nel cartellone del Comune “Reggio Città Natale”. L’esibizione di Mario Barnaba, clown e giocoliere, ha rappresentato un grande momento artistico che ha riempito di gioia e buonumore il salone della scuola di Catona.

“E’ nelle periferie – ha detto il sindaco Falcomatà – che si percepisce, compiutamente, lo spirito più autentico e sincero del Natale. Vedere comunità partecipi della vita del quartiere, assistere e promuovere iniziative che richiamano ad un’atmosfera intima e familiare è una gioia che riempie il cuore”.

“A Catona – ha proseguito – è stato splendido vedere i sorrisi dei bambini e delle bambine che, in un clima di complicità e fratellanza, hanno espresso tutta la loro fantasia grazie alla sapiente guida delle maestre. Bellissimo, poi, è stato il saggio portato in scena dai ragazzi e dalle ragazze che seguono l’indirizzo musicale”.

“L’amministrazione comunale – ha concluso Giuseppe Falcomatà – non poteva mancare ad un appuntamento che rappresenta, soprattutto, un momento di crescita per ognuno di noi”. Oltre al sindaco, alla serata hanno preso parte anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Carmelo Romeo ed il presidente del consiglio comunale Enzo Marra.