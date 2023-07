Reggio. All'Arena dello Stretto tutti con il naso all'insù per ammirare le Frecce Tricolori - Tempostretto

Gran successo di pubblico al Festival dell'Aria, dove numerosi hanno seguito le evoluzioni mozzafiato delle Frecce Tricolori

REGGIO CALABRIA – Un successo straordinario, oltre le migliori aspettative. Stiamo parlando del Festival dell’Aria che presso l’anfiteatro dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, ha richiamato migliaia di persone per ammirare le acrobazie della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. Una vetrina nazionale che ancora una volta accende i riflettori sul territorio dell’intera area metropolitana.

“Dopo il ritorno del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di qualche mese fa – hanno commentato i sindaci facenti Funzioni, Versace e Brunetti- facciamo il bis con l’Air Show delle Frecce Tricolori nella più bella cornice del nostro Lungomare. Una giornata sicuramente da ricordare per tutti i reggini che sono rimasti per ore con il naso all’insù ad ammirare le evoluzioni dei piloti dell’Aeronautica, per una bellissima manifestazione che ha generato anche un importante indotto in termini economici e ricettivi per le varie attività commerciali della città. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già lavorando a nuovi importanti appuntamenti.

Reggio è un territorio che ha voglia di mettere in mostra le sue bellezze ed attraverso questi eventi riusciamo a farlo per come merita la nostra bella Città”.

Per tutto il weekend il villaggio allestito dalla Città Metropolitana, è stato il punto di riferimento per le attività legate all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, evento promosso da Palazzo Alvaro, in sinergia con altri enti territoriali, che ha reso omaggio all’Aeronautica Militare nel suo centesimo anniversario.

Al villaggio, allestito per l’occasione presso l’area di una rinnovata Stazione Lido – Museo Nazionale, si sono ritrovati migliaia di cittadini per assistere alle prime impressionanti acrobazie della flotta tricolore. Tra simulatori di volo, aree per proiezioni di film e video tematici, stand di promozione ed informazione sugli sport aerei e quelli di degustazione delle eccellenze territoriali i numerosi fruitori hanno avuto modo di godere al meglio delle prime iniziative a corredo dello show finale.

Il tema dello Sport, come veicolo per la promozione del territorio, è stato al centro del talk andato in scena sul palco del villaggio. Coinvolti rappresentanti di istituzioni ed associazioni, che si sono confrontati sull’opportunità di promuovere le attività sportive quale strumento fondamentale di inclusione, socialità, emancipazione personale e finanche di promozione del territorio a più livelli.