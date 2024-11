Reggio. Aveva fatto esplodere fuochi di artificio in piazza Castello, 20enne denunciato

L’episodio è avvenuto nella notte dello scorso 24 novembre in Piazza Castello

REGGIO CALABRIA- Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose,

danneggiamento e mancata autorizzazione all’uso di fuochi d’artificio.

L’episodio è avvenuto nella notte dello scorso 24 novembre in Piazza Castello, dove i militari, allertati dai forti boati, hanno individuato il giovane mentre accendeva una batteria di fuochi d’artificio non autorizzati nei giardini della predetta piazza. Prontamente identificato, il giovane è stato denunciato alle autorità competenti. Sono in corso approfondimenti per chiarire le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a compiere l’insano gesto.