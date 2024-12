Reggio. Capodanno Rai, cresce l’attesa. Alberghi e B&B tutto esaurito

Cannizzaro: "Reggio sold-out. Non si trova un posto in hotel e ristoranti neanche a peso d’oro…e non era mai successo"

REGGIO CALABRIA – in città cresce l’attesa per il Capodanno Rai, in piazza Indipendenza, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà in Calabria. Infatti dopo quello dello scorso anno a Crotone, quest’anno la Città dello Stretto ad ospitare l’importante appuntamento, “L’Anno che Verrà”, nella notte di San Silvestro. Un evento che sarà trasmesso in diretta diretta da Reggio Calabria a partire dalle ore 21:00, come già detto da piazza Indipendenza e sarà condotto da Marco Liorni. Oltre 20 saranno gli ospiti che si alterneranno sul megapalco allestito per l’occasione: Anna Oxa, Diodato, Ricchi e poveri, Arisa, J-Ax, Patty Bravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Nino Frassica, Sal Da Vinci, Donatella Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gasman, Sandy Marton, Los Locos e tanti altri. Nel frattempo come avevamo scritto nei giorni scorsi, non ci sono più posti nelle strutture ricettive, dagli alberghi ai B&B.

“Reggio sold-out. Non si trova un posto in hotel e ristoranti neanche a peso d’oro…e non era mai successo“. Ha scritto entusiasta il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “È il frutto di strategie mirate e costruite con fatica, in questo caso due su tutte: voli RyanAir e Capodanno Rai1 , una “combo” del buon governo della Regione Calabria che ha portato in riva allo Stretto migliaia di persone”.