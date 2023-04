Reggio. Chiuso per due settimane un bar della zona nord - Tempostretto

Uno dei due proprietari, colto in flagranza dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto di energia elettrica

REGGIO CALABRIA – Personale della Polizia di Stato ha chiuso per due settimane un bar

in via Santa Caterina, già oggetto di un’attività di controllo conclusasi con l’arresto, di uno dei due proprietari, colto in flagranza dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e furto di energia elettrica. Pertanto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Reggio Calabria ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi esercitata, con la conseguente chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni.