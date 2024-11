Reggio. Confesercenti e Sindaco Falcomatà insieme per il rilancio del commercio locale

Confesercenti ha presentato alcune proposte per affrontare la profonda crisi che il commercio cittadino e metropolitano sta attraversando

Reggio. Giovedì a Palazzo Alvaro si è tenuto un importante incontro tra il Sindaco di Reggio Calabria e Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e una delegazione di Confesercenti Reggio Calabria guidata dal presidente provinciale Claudio Aloisio, affiancato dai vicepresidenti Maurilio Cammara e Benito Lisitano, titolari di due storiche attività commerciali della città.

Durante l’incontro, Confesercenti ha presentato alcune proposte sulle misure, a suo avviso necessarie, per affrontare la profonda crisi che il commercio cittadino e metropolitano sta attraversando:

Istituzione di un Tavolo Permanente di Crisi del Commercio, per un confronto costante tra amministrazioni e associazioni di categoria.

Creazione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC), per favorire la rigenerazione urbana, la digitalizzazione e l’attrazione di nuovi clienti.

Riduzione e rimodulazione dei tributi locali, per sostenere le attività in difficoltà e incentivare il rilancio di quelle situate in aree a rischio desertificazione.

Sostegno alla formazione digitale e manageriale, per potenziare la competitività degli esercenti e intercettare nuovi flussi turistici.

Sostegno economico per agevolare l’accesso al credito, così da ridurre i costi dei finanziamenti erogati tramite microcredito e fondi di garanzia.

Il Sindaco Falcomatà, accogliendo con grande interesse le proposte, ha confermato l’intenzione di istituire entro i primi giorni di dicembre il tavolo di crisi, che vedrà la partecipazione di istituzioni e associazioni di categoria. Ha inoltre richiesto a Confesercenti un documento di approfondimento sulle misure proposte, così da poterlo utilizzare come base per la pianificazione degli interventi.

“Felici di poter proseguire il confronto con i rappresentanti del mondo dell’impresa – ha affermato il sindaco – il tema del commercio e delle difficoltà che si registrano purtroppo in tutta Italia per ciò che riguarda i negozi di prossimità, è una priorità per la nostra amministrazione. L’intenzione è quella di sostenere, attraverso azioni sinergiche, il comparto delle nostre aziende. Penso a quelle storiche, che vogliono innovare, ma anche a quelle nuove che hanno di aperto di recente in questi anni”.

“L’apertura mostrata dal Sindaco Falcomatà rappresenta un passo importante verso un dialogo costruttivo e mirato al rilancio di un settore cruciale per l’economia e l’identità della nostra città – ha dichiarato Claudio Aloisio al termine dell’incontro – siamo consapevoli che alcune delle nostre proposte richiedono interventi a medio-lungo termine ma, d’altra parte, siamo convinti che solo azioni coordinate, articolate e di ampio respiro possano portare a uno sviluppo strutturale e duraturo. Il commercio è il cuore pulsante della nostra comunità – continua Aloisio – e per supportarlo sono necessarie visione strategica e progettualità. Ecco perché riteniamo che la collaborazione concreta e fattiva tra tutti gli attori del territorio sia l’unica strada percorribile per affrontare al meglio le sfide poste dalla globalizzazione e

dal cambiamento delle abitudini di consumo”.