Reggio dice no alla violenza sulle donne

REGGIO CALABRIA – Numerose sono state le manifestazioni, i messaggi e gli incontri che ieri hanno caratterizzato la città di Reggio Calabria, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Celebrazioni che continueranno a svolgersi nel corso della settimana.

Un fenomeno, purtroppo, sempre più crescente, in Italia dal primo gennaio ad oggi sono state 99 le donne uccise, nella maggior parte dei casi dal coniuge o dai figli. Una violenza, quella contro le donne che non è soltanto fisica, ma anche economica o psicologica per esempio.

Doppia celebrazione a Palazzo Alvaro con ‘I mille volti della violenza, storie senza tempo’ e la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Margherita, contro la Violenza di Genere – Ieri , Oggi e Domani

“I fenomeni di violenza sulle donne non conoscono ceti o condizioni sociali è assolutamente fondamentale che per contrastarli ed informare bene tutti, la parte sana del Paese, le istituzioni, la scuola, le associazioni presenti sul territorio, realizzino una rete interistituzionale che, come nell’occasione di oggi riesce a fare squadra, si dimostra unita, anche nell’organizzare dei momenti di riflessione che parlano soprattutto i giovani, ai ragazzi. Non è scontato o banale tutto questo, dobbiamo essere orgogliosi che questo avvenga nella nostra città, in un territorio dalla storia millenaria, che ha attraversato secoli di tradizioni religiose, usi e costumi di tanti popoli vi hanno vissuto”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha ricevuto a Palazzo Alvaro gli studenti del Liceo Artistico ‘Preti-Frangipane’ di Reggio Calabria, in occasione di un momento culturale e di confronto, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La manifestazione è stata promossa dalla consigliera metropolitana di Parità, Paola Carbone, in sinergia con l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, che ha realizzato una mostra sugli articoli storici legati ad episodi di cronaca di violenza sulle donne, dal titolo ‘I mille volti della violenza’: storie senza tempo’. Nel corso dell’incontro alcuni studenti del Liceo Artistico si sono esibiti in performance pittoriche e di scultura a tema.

Il concorso, voluto dal Centro Antiviolenza Margherita ODV e dalla sua Presidente Tiziana Iaria, ha coinvolto scuole e cittadini dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Un ringraziamento per questa opportunità – afferma il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace – alla Presidente Iaria del centro antiviolenza perché con il loro lavoro di affiancamento alla scuola ed alle istituzioni si riesce a creare una sinergia in un’ottica di prevenzione che deve necessariamente partire dai giovani”.



“Questo non è un argomento semplice da trattare – continua Versace – vorrei dare questo messaggio ai nostri ragazzi perché nelle classi talvolta possono esserci dei compagni che hanno delle difficoltà rispetto ad altri o ci possono essere delle situazioni di cui noi adulti non ci accorgiamo quindi vi chiedo di provare a parlare un po’ di più con noi e renderci partecipi di tutto quello di cui noi talvolta non ci accorgiamo e che può essere un campanello d’allarme per particolari dinamiche che così possono essere ostacolate e anzi represse sul nascere”.



“L’obiettivo è quello di eliminare completamente i fenomeni violenti, anche se questo non è semplice, ma cerchiamo nel nostro piccolo di lavorare su questo importante aspetto e per farlo cominciamo partendo proprio da voi ragazzi”.



La cerimonia di consegna dei premi si è conclusa con la consegna al vicesindaco di una targa da parte del centro antiviolenza Margherita insieme ad uno splendido libro scritto proprio dalla stessa presidente Iaria ed un’opera realizzata da una giovane allieva del liceo artistico Mattia Preti.



Princi: ‘Servono azioni concrete, garantire sicurezza in ogni ambito’

“I dati sulla violenza di genere, purtroppo, continuano a dipingere un quadro allarmante. L’Europa ha compiuto passi significativi con l’adozione di politiche contro la violenza sulle donne, ma la strada è ancora lunga. C’è molto da fare: servono azioni concrete per garantire la sicurezza delle donne in ogni ambito della loro vita.” Così Giusi Princi, eurodeputata FI – PPE, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.“In Europa – continua l’eurodeputata – circa una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale. In Italia, il 31% delle donne ha subito violenza fisica o psicologica, con numeri che continuano a crescere se si considerano i casi non denunciati, che sono ancora più gravi e diffusi.

In Calabria – aggiunge – si segnala un aumento delle violenze domestiche e della violenza psicologica, con il 42% delle donne calabresi che ha dichiarato di essere stata vittima di atti violenti all’interno delle mura domestiche.

“L’Europa ha adottato politiche contro la violenza sulle donne, tra cui la Direttiva su violenza domestica e cyber violenza, ma non è ancora sufficiente. La Commissione Europea ha lanciato azioni per combattere la violenza online, ma la legislazione contro la cyber violenza è ancora frammentaria e non abbastanza incisiva. È urgente implementare leggi più forti e garantire la protezione delle vittime, mirando a chiudere i vuoti legislativi che permettono la diffusione di abusi e molestie digitali.”

Oltre il 25 novembre: a Reggio Calabria visita guidata alla mostra “Senza Fine” in omaggio a Letizia Battaglia (28 novembre ore 18:00)

Giovedì 28 novembre alle ore 18:00, col palcoscenico d’eccezione dell’Arena dello Stretto, ANPI – Sezione Ruggero Condò e NUDM Reggio Calabria invitano tutta la cittadinanza a una visita guidata alla mostra fotografica “Senza Fine”, dedicata a Letizia Battaglia.

L’appuntamento immersivo, attraverso la guida della Responsabile Unica del Progetto Alessandra Ghelli, consisterà in un viaggio unico alla scoperta dell’universo visivo della straordinaria artista siciliana, approfondendo storie e aneddoti legate alle immagini allestite.

Le sue fotografie, testimonianze iconografiche di una resistenza popolare, descrivono il legame con Palermo, narrano del contrasto alla mafia, ma tramandano anche espressioni di una bellezza struggente e di una speranza tenace, da cui ripartire emotivamente.

Come ANPI – Sezione Ruggero Condò e NUDM Reggio Calabria, proseguendo il percorso di sensibilizzazione rappresentata dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, si ritiene ancor più rilevante ricordare e omaggiare l’opera di una Donna che ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia e i diritti delle Donne, e offrendo al contempo un’esperienza, tramite questo importante lascito artistico, per riflettere sull’importanza della memoria e dell’impegno civile.