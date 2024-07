Reggio. Due feti morti nell’armadio, dimessa dall’ospedale la 24enne

A scoprire i due feti senza vita la madre della ventiquattrenne a causa di un odore sgradevole proveniente dall'armadio

REGGIO CALABRIA – E’ stata dimessa dal Gom la ventiquattrenne indagata per duplice infanticidio, nei confronti della quale, almeno per il momento, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo. La giovane donna è residente a Pellaro, zona sud della città di Reggio Calabria. I due gemellini, una volta partoriti, sarebbero stati avvolti in un lenzuolo e nascosti nell’armadio della casa dove la giovane abita con i suoi genitori. A scoprire i due feti senza vita la madre della ventiquattrenne a causa di un odore sgradevole proveniente proprio dall’armadio.

La giovane aveva un fidanzato, che è stato individuato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria, che sta conducendo le indagini. Nelle ultime ore il giovane è stato sentito come persona informata sui fatti, ma sul contenuto delle sue dichiarazioni vige il massimo riserbo. Con gli inquirenti, stanno collaborando i genitori della giovane, sotto choc dopo il ritrovamento dei due feti, che hanno ascoltato anche parenti e conoscenti della ragazza.