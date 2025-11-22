 Reggio. Emessi 4 Daspo nei confronti di autori di condotte violente durante incontri di calcio

Reggio. Emessi 4 Daspo nei confronti di autori di condotte violente durante incontri di calcio

Redazione

Reggio. Emessi 4 Daspo nei confronti di autori di condotte violente durante incontri di calcio

Tag:

sabato 22 Novembre 2025 - 14:09

REGGIO CALABRIA – Il questore di Reggio Calabria ha disposto l’emissione di quattro provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di condotte violente e pericolose in occasione di incontri di calcio.

Il provvedimento è stato emesso grazie all’attività svolta dai poliziotti

L’adozione dei provvedimenti è stata resa possibile grazie all’accurata attività svolta dai poliziotti del Commissariato di Cittanova, impegnati nei servizi di ordine pubblico durante l’incontro A.S.D. Sporting Polistena – A.S.D. Taurianova Academy, tenutosi il 12 ottobre dello scorso anno nell’ambito del campionato di Promozione, che ha consentito l’identificazione degli autori dei comportamenti illeciti.

Un Daspo della durata di tre anni è stato emesso nei confronti di un tifoso dell’A.S.D. Sporting Polistena che, insieme ad altri, aveva divelto la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco e lanciato una bottiglietta di plastica contro un calciatore dell’A.S.D. Taurianova Academy, colpendolo al volto. A causa del ferimento del giocatore, l’arbitro aveva sospeso la partita, poi portata a termine grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.

A conclusione di ulteriori accertamenti condotti dalla Uigos del Commissariato di Cittanova, sono stati emessi altri tre Daspo, ciascuno della durata di un anno, nei confronti di tre tifosi della stessa società sportiva. I tre sono risultati responsabili dell’accensione e dell’utilizzo di fumogeni sugli spalti, affollati da numerosi spettatori.

Tutti e quattro i soggetti sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Meteo. Il vortice polare nel weekend si fionderà in Sicilia, atteso un calo termico di almeno -8°C
In memoria del poliziotto Antonino D’Angelo, ripristinata la targa nella scalinata
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED