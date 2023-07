Reggio. Estate metropolitana, il calendario "Stelle d’estate 2023 Planetarium Pythagoras" - Tempostretto

Decine di eventi fino a settembre animeranno il territorio coinvolgendo cittadini e turisti in attività scientifiche e nell'osservazione del cielo stellato

REGGIO CALABRIA – Proseguono nell’area metropolitana di Reggio Calabria gli appuntamenti itineranti della rassegna: “Stelle d’estate 2023 Planetarium Pythagoras“, promossi d’intesa con la Città metropolitana. Dopo l’avvio, lo scorso 21 giugno, in questo mese di luglio di incontri stanno proseguendo con un fitto calendario che sta riscuotendo un buon successo di pubblico e interesse.



“Un programma di eventi di grande livello scientifico” ha commentato il consigliere metropolitano delegato alla cultura Filippo Quartuccio che ha messo in evidenza “lo straordinario lavoro promosso dallo staff del Planetarium, guidato dalla Responsabile Professoressa Angela Misiano, e dagli altri valenti professionisti che vi operano con grande passione e competenza”.

“Le iniziative in programma – ha proseguito Quartuccio – dimostrano ancora una volta quanto sia centrale l’attività del nostro Planetario nell’ambito dell’offerta culturale promossa dalla Città Metropolitana. Un calendario ampio e variegato, strettamente legato al territorio, con iniziative capaci di coinvolgere decine di comuni su tutte le aree del comprensorio metropolitano.

I prossimi appuntamenti sono previsti: il 21 luglio alle 20:15 a Reggio Calabria (Planetario): A caccia di Mercurio e occhi su Venere e Luna. Dal 24 al 29 luglio a Riace (hotel Partenone) si terrà la Scuola estiva di Astronomia. Il 25 luglio alle 21:00 Staiti: Sotto il cielo degli antichi greci. Il 28 luglio ad Ardore alle 21:00 (Teatro del Mare), serata astronomica e mostra fotografica ‘Le meraviglie del Cosmo’. Il 29 luglio a Reggio Calabria alle 21:00 (Museo MarRC) ‘Le lezioni americane di Calvino e la loro rilevanza’ con il prof. Gianni Cima. Il 30 luglio alle 20.30 Ferruzzano (Piazza della Memoria) ‘Ferruzzano sotto le stelle’. Il 31 luglio alle 21:30 Bova Marina (Oratorio) – La “prima stella”: osservazione del cielo con gli strumenti.

I primi appuntamenti già fissati per il mese di agosto sono: il 4 a Reggio Calabria, ore 21.00 (Planetario) ‘Meraviglie del cielo d’estate’. Il 6 agosto alle 21.00 Palizzi (centro presso Casa di Bacco) – Il vino tra stelle e mito. L’8 agosto alle 21.00 Roghudi Nuovo (Piazza) ‘Un viaggio tra le costellazioni’. Il 10 agosto alle 21:00 a Brancaleone (Borgo Antico) ‘A spasso tra le stelle’. L’11 agosto alle 21:00 a Reggio Calabria (Planetario) ‘Vega Deneb e Altair: un itinerario nel cielo d’estate’. Il 12 agosto alle 21.00 Palizzi (Piazzetta di Spropoli) ‘La stelle di Omero’. Il 13 agosto a Bovalino (Lungomare) ‘Osservando le Perseidi’. Dopo una piccola pausa legata al Ferragosto, la rassegna proseguirà il 18 agosto a Reggio Calabria alle 21 (Planetario) ‘Un viaggio nel sistema solare’. Il 19 agosto Reggio Calabria (Museo MArRC) – ‘Scilla e Cariddi nel mito, nell’arte e nella letteratura. Il 21 agosto una trasferta fuori provincia a Savelli (Crotone), alle 18:00 con l’incontro dal titolo ‘La scienza del viver quotidiano’ a cura della prof.ssa Angela Misiano. Il 22 agosto alle 20.00 Reggio Calabria (Planetario) ‘Che fai tu Luna in ciel?’. Il 24 agosto alle 21:00 a Siderno (Lungomare delle Palme) ‘Il cielo e le sue meraviglie’. Il 25 agosto alle 20.30 Santo Stefano in Aspromonte (Gambarie) ‘Sotto le stelle di Gambarie’. Sempre il 25 agosto a Locri alle 21.00 (Parco Archeologico) ‘Serata sotto le stelle al Parco archeologico’. Il 26 agosto tre appuntamenti: alle 21:00 a Roccaforte del Greco ‘Tra le stelle e le cicale’, ad Ardore (Teatro del Mare) serata astronomica e mostra fotografica ‘Le meraviglie del Cosmo’ ed infine a Bagnara (Ceramida) ‘Luna e Saturno nel cielo di fine agosto’. Il 27 agosto alle 21:00 a Bagaladi (Palazzo Pannuti) ‘Il cielo spiegato ai bambini e osservazione con gli strumenti’. Il 29 agosto a Palmi (Parco archeologico dei Tauriani) ‘Luna, Saturno e lo spettacolo del cielo stellato’.

Nel mese di settembre, infine, sono tre gli appuntamenti: l’1 a Reggio Calabria (Planetario) ‘Ecco Saturno! Osservazione del pianeta con gli anelli’. Il 2 settembre Reggio Calabria (Museo MArRC), ‘Giù le mani dal Cielo’. Il 23 settembre alle 21:00 Reggio Calabria (Planetario) ‘L’equinozio di autunno: ciao Estate’.