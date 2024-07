Reggio. Falcomatà: “Grazie alla Guardia Costiera per l’impegno quotidiano e per il salvataggio di vite umane in mare”

REGGIO CALABRIA – Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte oggi ai festeggiamenti per il 159° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto. La cerimonia si è svolta presso la sede della Direzione marittima regionale, al Porto di Reggio Calabria, alla

presenza delle massime autorità civili, religiose e militari. “L’impegno della Guardia costiera – ha detto Giuseppe Falcomatà – è divenuto sempre più importante per la nostra area metropolitana. Alle donne e agli uomini, coordinati dall’ammiraglio Giuseppe Sciarrone, va il nostro plauso per il costante impegno, non solo per la salvaguardia dei nostri tratti di mare, per la sicurezza e per la tutela ambientale, ma anche per l’abnegazione e la professionalità con la quale traggono in salvo migliaia di vite umane in mare”. “Anche quest’anno – ha aggiunto il primo cittadino – è stato particolarmente emozionante il momento del conferimento delle benemerenze, assegnate soprattutto ai militari impegnati nei soccorsi di vite umane in mare. Senza dimenticare anche l’attività di recupero delle salme che, purtroppo, si sono ripetute anche quest’anno. Il cimitero delle vittime del mare di Armo, resta un monito per chiedere maggiore impegno internazionale affinché si trovi una via diplomatica per evitare le troppe morti in mare di migranti”. “A tutta la Guardia costiera va il forte ringraziamento delle Istituzioni, per la sensibilità e la professionalità dimostrata in ogni attività svolta. Noi – ha concluso Falcomatà – continueremo a restare al loro fianco, in un leale gioco di squadra istituzionale, come già fatto anche in occasione della Festa nazionale del Mare 2024 svoltasi, lo scorso mese di aprile, proprio a Reggio Calabria”.