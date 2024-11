Reggio. Falcomatà nel direttivo Anci, Marra: “Grazie a lui Reggio sempre più centrale nel panorama nazionale”

"Il suo ruolo all'interno dell'Ufficio di presidenza Anci con delega ai Servizi Pubblici Locali, consolida la centralità del Comune di Reggio"

REGGIO CALABRIA – “Auguri di buon lavoro al Sindaco Giuseppe Falcomatà, eletto in un ruolo apicale nel massimo organo di rappresentanza dei sindaci italiani” – lo ha affermato Vincenzo Marra Presidente del Consiglio comunale, che ha aggiunto: “Il suo ruolo all’interno dell’Ufficio di presidenza Anci con delega ai Servizi Pubblici Locali, consolida la centralità che il sindaco ha saputo dare in questi anni al Comune di Reggio Calabria nel panorama nazionale, in un organo che rappresenta i pilastri amministrativi del Sistema Italia”.

“Bene ha fatto Falcomatà, nel suo intervento a Torino, a porre l’attenzione in vista della nuova legge di bilancio, sul paventato rischio di tagli per le autonomie locali, per quanto concerne quei servizi essenziali per le nostre comunità, come per esempio, quello del trasporto pubblico. E condivido parimenti – ha aggiunto Marra – la necessità di ribadire l’indiscutibile necessità di proseguire la battaglia contro l’Autonomia differenziata, sui cui caratteri di incostituzionalità si è pronunciata la Corte Costituzionale”.

“Unico Sindaco calabrese a cui è stata affidata la responsabilità nazionale di farsi carico di istanze e temi di assoluta importanza per la quotidianità e la qualità della vita dei cittadini, con cui hanno a che fare i sindaci e le loro amministrazioni – ha concluso il Presidente del Consiglio comunale – Falcomatà continuerà ad essere interlocutore competente e credibile, per tutti i Comuni italiani, espressione di identità e autenticità del nostro Paese”.