Reggio. Incendio al mercato ortofrutticolo, intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme

Le fiamme si sono sviluppate da cumuli di materiali di scarto, propagandosi rapidamente all’interno di alcuni box della struttura

REGGIO CALABRIA – Una vasta colonna di fumo ha destato l’attenzione dei cittadini per buona parte della giornata di ieri: un incendio di notevoli proporzioni ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria, causando preoccupazione tra gli operatori commerciali e i residenti della zona.

Le fiamme si sono sviluppate da cumuli di materiali di scarto presenti nell’area, propagandosi rapidamente all’interno di alcuni box della struttura. Ancora da chiarire le cause che hanno innescato il rogo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e massiccio: sul posto sono intervenute più squadre provenienti dalle sedi di Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo e dalla centrale di Reggio Calabria. Per garantire un’adeguata portata idrica durante le operazioni di spegnimento, sono state impiegate anche due autobotti e un mezzo chilolitrico in dotazione all’aeroporto, con una capacità di 25.000 litri.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Tuttavia, i danni materiali sono ancora in fase di valutazione, mentre l’area interessata continua a essere presidiata per la completa estinzione dei focolai residui e per le operazioni di messa in sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto anche dopo lo spegnimento delle fiamme, per scongiurare eventuali riaccensioni e avviare le indagini volte a stabilire le cause dell’incendio.