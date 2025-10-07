 Reggio. Incendio doloso al caseificio "Delizie della Natura"

Dario Rondinella

martedì 07 Ottobre 2025 - 15:06

Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno causato danni materiali ma fortunatamente nessun ferito. L solidarietà di Aloisio (Confesercenti)

REGGIO CALABRIA – Nella notte ignoti hanno incendiato un mezzo e la saracinesca di una delle sedi del caseificio “Delizie della Natura”, situata nel pieno centro cittadino. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco dopo un tempestivo intervento, hanno causato danni materiali ma fortunatamente nessun ferito. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

Un atto ignobile che colpisce non solo un imprenditore onesto, ma l’intera comunità produttiva reggina, simbolo di impegno, sacrificio e voglia di riscatto.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria, che ha espresso “la più ferma condanna per questo atto ignobile e la totale solidarietà a Pasquale Praticò e alla sua azienda, simbolo di impegno e qualità radicati nel nostro territorio”.

“Colpire chi crea lavoro e valore – ha dichiarato – significa attaccare il diritto di fare impresa e la libertà stessa di crescere in questa terra.
A te, Pasquale, dico che non sei solo: Confesercenti è al tuo fianco, così come lo sono tutti gli imprenditori che non si piegano alla paura.
E a chi ha commesso questo gesto dico con chiarezza: siete dei vigliacchi. Pensate di intimorire, ma troverete davanti la parte migliore di una comunità che non si arrende e reagisce con coraggio e unità.
Ogni atto come questo è un colpo inferto al futuro di Reggio Calabria. Non permetteremo a nessuno, tanto meno a questi ominicchi che colpiscono nell’ombra, di fermare chi lavora per lo sviluppo della nostra terra con visione e capacità. La nostra risposta sarà sempre la stessa: legalità, solidarietà, determinazione.”

