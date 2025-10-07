Reggio. Incendio doloso al caseificio “Delizie della Natura”

Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, hanno causato danni materiali ma fortunatamente nessun ferito. L solidarietà di Aloisio (Confesercenti)

REGGIO CALABRIA – Nella notte ignoti hanno incendiato un mezzo e la saracinesca di una delle sedi del caseificio “Delizie della Natura”, situata nel pieno centro cittadino. Le fiamme, spente dai vigili del fuoco dopo un tempestivo intervento, hanno causato danni materiali ma fortunatamente nessun ferito. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

Un atto ignobile che colpisce non solo un imprenditore onesto, ma l’intera comunità produttiva reggina, simbolo di impegno, sacrificio e voglia di riscatto.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria, che ha espresso “la più ferma condanna per questo atto ignobile e la totale solidarietà a Pasquale Praticò e alla sua azienda, simbolo di impegno e qualità radicati nel nostro territorio”.