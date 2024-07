Reggio. Intossicazione alimentare nel Carcere di Arghillà, coinvolti 40 detenuti

REGGIO CALABRIA – Solo poche ore fa la Confederazione Sindacati Penitenziari (Con.si.pe.), con il suo presidente Mimmo Nicotera, aveva lanciato l’ennesimo allarme sulla gravissima situazione in cui versano la Casa Circondariale di Arghillá e i poliziotti penitenziari che in questo Istituto garantisco l’ordine e la sicurezza. Infatti, lo stesso dirigente di Con.si.pe., deve ritornare sulla Casa Circondariale di Arghillá, per denunciare una presunta intossicazione alimentare di circa 40 detenuti, registratasi la scorsa notte. I detenuti sono stati immediatamente trasportati nell’infermeria, grazie anche al supporto di alcune ambulanze del 118, scongiurando di fatto il trasporto degli stessi presso i vicini nosocomi con tutti i problemi di sicurezza che ne sarebbero conseguiti e grazie anche all’intervento, nonostante il sottodimensionamento, della Polizia Penitenziaria, che ha cinturato comunque l’intera Casa Circondariale. L’intossicazione alimentare dei detenuti sarebbe da attribuire al pasto serale distribuito. Nel frattempo sono stati prelevati dei campioni per essere analizzati.