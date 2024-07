Reggio. L’estate reggina si accende con Achille Lauro a Piazza del Popolo

L'evento è il primo tra quelli previsti dal festival Morgana promosso dall'Amministrazione comunale reggina con il Fondo Unico per lo Spettacolo

REGGIO CALABRIA – L’Estate reggina 2024 entra sempre più nel vivo. Questa sera alle 21.30 a Piazza del Popolo il primo grande appuntamento musicale, con il concerto di Achille Lauro, evento realizzato da Officina dell’Arte, all’interno del Festival ‘Morgana’ promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, finanziato con fondi FUS. L’evento, ad ingresso gratuito, è il primo della serie di eventi che per circa 10 giorni animerà piazza del Popolo, storico teatro dei grandi eventi estivi in riva allo Stretto, e che proseguirà nelle prossime settimane anche a Catona – Arghillà e Pellaro.

Per Achille Lauro sarà la prima volta a Reggio Calabria. Cantante ed artista tra i più originali del panorama musicale italiano contemporaneo è già noto al grande pubblico grazie anche alle sue tre partecipazioni al Festival di Sanremo, 2019 con il brano “Rolls Royce”, nel 2020 con “Me ne frego” e nel 2022 con il brano “Domenica”. I suoi esordi musicali partono nel 2012 con la pubblicazione di Barabba Mixtape. “A rave before l’Iliade”, questo il nome dell’ultimo tour estivo 2024, rappresenta una summa della discografia e dell’anima di Achille Lauro, che porterà sul palco di piazza del Popolo uno show all’insegna dell’inclusività. Un periodo fortunato per l’artista, che sarà anche in giuria nella prossima edizione di X-Factor, e dopo un periodo negli Stati Uniti ha lanciato il singolo “Banda Kawasaki” insieme a Salmo e Gemitaiz. Per l’estate 2024 Lauro riabbraccia il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per celebrare tutti gli album che lo hanno reso da icona trap a poliedrico artista in grado di smantellare ogni stereotipo.

Il suo stile musicale e le sue performance sul palco hanno fatto sempre discutere, soprattutto per l’originalità. L’evento dell’Estate reggina saprà quindi accogliere a Piazza del Popolo un pubblico giovane e variegato, il primo di una serie di eventi ed attività già previsti dall’Amministrazione comunale reggina per allietare l’estate di reggini e turisti.