Reggio Metrocity. L'arancia Belladonna eccellenza slowfood, le novità - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Stamattina il profumo vincente dell’arancia belladonna di Villa San Giuseppe, uno dei più pregiati prodotti del territorio, ha invaso la biblioteca di Palazzo Alvaro. Presentato infatti il presidio Slow Food di questo prodotto straordinario. Ad illustrare i dettagli dell’importante riconoscimento il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato all’Agricoltura, Giuseppe Giordano, il presidente di Slow Food Calabria, Michelangelo D’Ambrosio, il responsabile dei Presìdi Slow Food, Alberto Carpino, il referente della condotta Slow Food Reggio Calabria-Area Grecanica Francesco Saccà e la presidente Mariella Crucitti, oltre ad una rappresentanza dell’associazione dei produttori e dei pasticceri e gelatai reggini che nell’occasione hanno offerto una degustazione del “Sorbetto reggino” a base di Arancia Belladonna e Bergamotto di Reggio Calabria.

Orgoglio del territorio

“Coinvolgere una realtà così importante e qualificata, come slow Food Calabria è un grandissimo motivo d’orgoglio. Riferendosi poi al salone del gusto di Torino – il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha aggiunto – su 34 aziende che hanno preso parte a quella importantissima vetrina, ben 17 erano del territorio metropolitano reggino e questo dato offre il segno concreto di un territorio attento, preparato e pronto a cogliere le sfide della competitività nel settore agroalimentare. Siamo solo all’inizio e questi risultati conseguiti in ambito nazionale devono ora tradursi in nuove azioni a favore del tessuto produttivo locale”.

La comunità

“Istituire un presidio dedicato all’Arancia Belladonna, significa costruire un sentiero protetto intorno ad un’eccellenza che, ha evidenziato il consigliere Giordano, “si stava avviando verso un preoccupante declino che non potevamo assolutamente consentire. Il prodotto ha un valore storico, sociale ed economico che non si può sottovalutare perché l’area di riferimento, ovvero le vallate del Gallico e del Catone, sono luoghi di straordinario pregio ambientale che negli ultimi anni sono state esposte a numerose criticità. In questa direzione è nata un’iniziativa che possiamo definire di comunità, che coinvolge non solo i produttori ma guarda anche al tessuto sociale, affinché si inneschino nuovi processi di fiducia nel territorio in grado di mettere in moto nuovi processi di crescita e sviluppo.” – cnclude.