Reggio. Multe e sequestri della Polizia Locale al Mercato di Via T. Minniti

Nei primi due mesi dell’anno si contano oltre 10 servizi che hanno portato all’individuazione di oltre 20 i commercianti non in regola

REGGIO CALABRIA – Continua senza sosta l’attività di controllo annonario della Polizia Locale che nella giornata di ieri ha svolto un servizio straordinario presso il mercato sito in via T. Minniti. All’esito dello stesso sono stati sanzionati tre venditori per un totale di oltre 3.000,00 euro, ed è stata sottoposta a sequestro merce non alimentare usata posta in vendita abusivamente per oltre tre quintali. Il servizio segue numerosi consimili attività svolte sia all’ex mercato di Piazza del Popolo, sia al Mercato del venerdì di largo Botteghelle.

Nei primi due mesi dell’anno infatti si contano oltre 10 servizi che hanno portato all’individuazione di oltre 20 i commercianti non in regola (privi di licenza o non autorizzati alla vendita sull’area attenzionata) con la contestazione di numerosi verbali per oltre 50.000 euro di sanzioni amministrative. I sequestri sono stati complessivamente 7 per un totale di oltre 20 quintali di merce alimentare e non posta sotto chiave. I servizi continueranno senza soluzione di continuità a tutela della libera concorrenza e della salute del consumatore finale.