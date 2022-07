Reggio ospiterà la presentazione del calendario di serie B - Tempostretto

I Sindaci facente funzione Carmelo Versace e Paolo Brunetti insieme al Delegato allo Sport Giovanni Latella: un onore per la nostra città

REGGIO CALABRIA – “Sarà un onore per la nostra città ospitare la presentazione del calendario di serie B. Un evento di grande caratura sportiva che punterà i riflettori dell’intero circuito calcistico italiano sul nostro splendido Lungomare Falcomatà e che costituisce anche il migliore inizio possibile per la stagione sportiva della nostra Reggina”. Cosi in una nota i Sindaci ff della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Carmelo Versace e Paolo Brunetti, insieme al Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, hanno commentato la decisione della Lega di presentare i calendari stagionali della serie B il prossimo 15 luglio.

Evento straordinario

“Ringraziamo il Presidente della serie B Mauro Balata, la Lega non poteva scegliere di meglio – hanno aggiunto – siamo felici di poter ospitare questo straordinario evento e come Amministrazione faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per garantire un’ottima riuscita dell’evento, in una location mozzafiato come quella dell’Arena dello Stretto sul nostro Lungomare, collaborando con la Società amaranto, con il presidente Saladini e con il presidente Cardona, cui va il nostro plauso per lo straordinario lavoro già messo in campo in questi primi giorni di attività”.