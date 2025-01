Reggio. Piazza del Popolo, un ambulante minaccia di darsi fuoco

A scatenare il gesto la decisione del sindaco di destinare la piazza a eventi culturali e non più per il mercato

REGGIO CALABRIA – Un ambulante ha minacciato di cospargersi di benzina e darsi fuoco. Il fatto è avvenuto poco fa in Piazza del Popolo. Alla base del gesto estremo, la decisione del sindaco Giuseppe Falcomatà di destinare la piazza, da sempre adibita a mercato, a luogo per eventi e manifestazioni culturali. L’ambulante era stato anche vincitore del bando nel 2018 per la riconsegna dei posteggi, insieme ad altri 35 operatori, ancora in attesa di risposte.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco e la Polizia locale, oltre al personale del 118 che ha poi trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti.