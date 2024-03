Reggio. Precetto Pasquale Interforze al Duomo, Marra: “Massima gratitudine alle Forze dell’Ordine”

Marra: "Voglio esprimere la massima gratitudine alle Forze dell’Ordine per l’operato quotidiano in favore della cittadinanza"

REGGIO CALABRIA – In occasione della Pasqua, è stato celebrato nella Basilica Cattedrale il Precetto Pasquale Interforze, il tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze dell’Ordine e degli altri corpi, civili e militari, dello Stato. A celebrare la Santa Messa è stato l’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, Monsignor Fortunato Morrone. Insieme ai rappresentanti delle Forze Armate e dei Corpi armati e non dello Stato, per l’Amministrazione c’era il presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra.

“Ci uniamo all’invito alla pace e all’amore verso il prossimo, come sottolineato da sua Eccellenza l’Arcivescovo Morrone, che ci riporta anche al continuo impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme”, ha evidenziato Marra. “Voglio esprimere la massima gratitudine alle Forze dell’Ordine per l’operato quotidiano in favore della cittadinanza. Baluardo di legalità, -ha poi concluso il Presidente del Consiglio – esse rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità, non solo per la puntuale azione repressiva, ma per l’impegno continuo nei confronti della città” .