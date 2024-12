Reggio. Prevenzione tumore al seno, depositata mozione dal gruppo consiliare R.E.D.

"La prevenzione, rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta al cancro"

REGGIO CALABRIA – “E’ stata depositata alla presidenza del Consiglio comunale di Reggio Calabria ed in V commissione consiliare da parte del gruppo politico R.E.D una mozione politica sull’estensione del programma nazionale di prevenzione secondaria per il tumore al seno, che riprende , nello spirito e nelle intenzioni quanto di recente presentato in Parlamento dalle senatrici di Raffaella Paita e Daniela Sbrollini e quanto approvato dall’assemblea capitolina su impulso dei consiglieri Valerio Casini e Francesca Leoncini”

“La prevenzione – sottolineano i tre consiglieri comunale del gruppo R.E.D., Filippo Burrone, Carmelo Versace e Antonino Castorina – rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta al cancro, per cui si stima che quasi il 40 per cento dei casi di malattia può essere evitato attraverso attività di screening e controlli periodici, la politica non può rimanere inerme e dopo il Consiglio Comunale aperto sulla sanità abbiamo il dovere politico e morale di sviluppare tutte quelle che sono le emergenze sanitarie che vive il nostro territorio. Con la nostra mozione che auspichiamo possa trovare piena condivisione da tutte le forze politiche, invitiamo sindaco e Giunta ad attivarsi per realizzare opportune iniziative di sensibilizzazione e informazione sull’importanza di estendere il programma nazionale di

screening mammario – che attualmente interessa soltanto le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni – alla fascia di popolazione tra i 45 e i 74 anni, in modo da offrire l’opportunità di una diagnosi precoce a un maggior numero di donne aprendo anche in sede Anci ed a livello regionale un tavolo politico ed istituzionale che possa attenzionare la situazione che può diventare vera e propria emergenza”.

“Riteniamo importante – concludono i tre consiglierei comunali Burrone, Versace e Castorina – che l’Amministrazione comunale anche di concerto con la città Metropolitana si attivi anche sul fronte delle campagne di comunicazione in tema di prevenzione e sulla promozione delle modalità sperimentali di supporto alla lettura delle mammografie tramite strumenti di intelligenza artificiale, favorendo così il ruolo della tecnologia anche nell’ambito degli screening oncologici, siamo certi che la sanità anche in Calabria debba essere universale e di qualità e noi siamo in prima linea su questo”.