Reggio. Questa sera all'Arena dello Stretto evento benefico per i bimbi dell'Ecuador - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Questa sera, Sabato 2 luglio all’Arena dello Stretto a partire dalle ore 21.00 si potrà assistere per la prima volta ad un grande evento a scopo di beneficenza per i bimbi dell’Ecuador, una sfilata internazionale di moda e bellezza, un gemellaggio all’insegna della solidarietà tra la l’Associazione di cinema, moda e danza Jasmin’s della presidente Silvia Nasuti e l’Associazione Ñaño Onlus rappresentata da Alexandra Moreno, presidente ed organizzatrice di Miss Ecuador in Italia. All’evento saranno presenti Jasmin Malafarina, Miss baby Sanremo 2022, Miss Eurovision, Miss e testimonial dei concorsi Miss baby Mondo Italia ed altre Miss internazionali.

Ospite d’onore sarà Amber Camacho, Miss Ecuador in Italia 2022. Saranno presenti Pietro Montalto ambasciatore per la disabilità, Miss Integrazione in Italia – Special 2021 Giusy Scirè e la rappresentante dei concorsi della Jamin’s per la Sicilia Maria Luminario con le sue miss. A collaborare con Silvia Nasuti nell’organizzazione dell’evento le socie Letizia Scarfone e Cetty Scafaria. Presenteranno la serata Antonella Bramato e Cettina Crupi.

