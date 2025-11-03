Reggio. Rafforzate le misure di prevenzione: Daspo, ammonimenti e fogli di via contro reati e violenze

la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, impegnata nell’applicazione delle misure di prevenzione tipiche e atipiche previste dalla normativa vigente

REGGIO CALABRIA – Un mese di intensa attività preventiva quello di ottobre per la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, impegnata nell’applicazione delle misure di prevenzione tipiche e atipiche previste dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, il Questore ha emesso nove provvedimenti di Daspo per condotte antigiuridiche in ambito sportivo, due dei quali corredati da obbligo di firma per cinque anni.

Sono stati inoltre adottati cinque ammonimenti nei confronti di soggetti responsabili di atti persecutori e violenza domestica, e sei avvisi orali, due dei quali con ulteriori prescrizioni a carico di persone con condanne definitive per delitti non colposi, invitandole a mantenere una condotta conforme alla legge.

Tra i provvedimenti figurano anche due fogli di via obbligatori dal Comune di Polistena, destinati a soggetti reggini coinvolti in reati contro il patrimonio, ai quali è stato vietato il ritorno in città per due anni.

Infine, il Questore ha disposto due divieti di accesso ad aree urbane (Dacur), della durata di un anno, nei confronti di individui che avevano violato precedenti ordini di allontanamento e si erano resi responsabili di condotte lesive del decoro urbano.

A completare il quadro, la Divisione Anticrimine ha presentato al Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione quattro proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rivolte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, alcuni dei quali legati a contesti associativi dediti a reati contro il patrimonio.