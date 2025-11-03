 Reggio. Rafforzate le misure di prevenzione: Daspo, ammonimenti e fogli di via contro reati e violenze

Reggio. Rafforzate le misure di prevenzione: Daspo, ammonimenti e fogli di via contro reati e violenze

Dario Rondinella

Reggio. Rafforzate le misure di prevenzione: Daspo, ammonimenti e fogli di via contro reati e violenze

Tag:

lunedì 03 Novembre 2025 - 14:20

la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, impegnata nell’applicazione delle misure di prevenzione tipiche e atipiche previste dalla normativa vigente

REGGIO CALABRIA – Un mese di intensa attività preventiva quello di ottobre per la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, impegnata nell’applicazione delle misure di prevenzione tipiche e atipiche previste dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, il Questore ha emesso nove provvedimenti di Daspo per condotte antigiuridiche in ambito sportivo, due dei quali corredati da obbligo di firma per cinque anni.
Sono stati inoltre adottati cinque ammonimenti nei confronti di soggetti responsabili di atti persecutori e violenza domestica, e sei avvisi orali, due dei quali con ulteriori prescrizioni a carico di persone con condanne definitive per delitti non colposi, invitandole a mantenere una condotta conforme alla legge.

Tra i provvedimenti figurano anche due fogli di via obbligatori dal Comune di Polistena, destinati a soggetti reggini coinvolti in reati contro il patrimonio, ai quali è stato vietato il ritorno in città per due anni.
Infine, il Questore ha disposto due divieti di accesso ad aree urbane (Dacur), della durata di un anno, nei confronti di individui che avevano violato precedenti ordini di allontanamento e si erano resi responsabili di condotte lesive del decoro urbano.

A completare il quadro, la Divisione Anticrimine ha presentato al Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione quattro proposte di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rivolte a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, alcuni dei quali legati a contesti associativi dediti a reati contro il patrimonio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Arco di Cristo Re, via ai lavori dal 5 novembre
Andare a scuola, che fatica. Vita da scolari a Salina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED