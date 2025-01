Reggio. Rapina ai danni del parroco della chiesa di Archi, arrestati tre giovani

I due minori, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, mentre il complice è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico

REGGIO CALABRIA – I carabinieri hanno arrestato tre giovani, tra cui due minori, autori lo scorso 6 gennaio di una rapina nella chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Archi.

I due giovani, con il volto travisato, si erano introdotti furtivamente all’interno della chiesa, un’ombra che ha preso vita tra le pareti silenziose del luogo sacro. Con un cacciavite in mano si sono avvicinati al Parroco minacciandolo, il quale ha dovuto cedere, consegnando il poco denaro che aveva con sé. I carabinieri una volta giunti sul posto, hanno avviato le indagini e grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze di alcuni testimoni, in poco tempo sono risaliti ai responsabili. I due minori, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, mentre il complice è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico.