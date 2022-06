Reggio. Scritte offensive sui muri del porto contro il presidente Adsp - Tempostretto

Il Presidente Mega ha dichiarato che non si farà intimidire da simili gesti, e che l’attività istituzionale dell’Ente proseguirà senza alcuna esitazione

REGGIO CALABRIA – Tre scritte offensive e dal tenore vagamente minaccioso nei confronti del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, sono apparse stamane su muri perimetrali e su un cancello di via Candeloro, nell’ambito dell’area portuale di Reggio Calabria. A darne notizia è la stessa Autorità. “Della circostanza – si legge in una nota – sono state prontamente informate le competenti Autorità di Polizia a mezzo formale denuncia contro ignoti. Il Presidente Mega – è scritto – ha dichiarato che non si farà intimidire da simili gesti, e che l’attività istituzionale dell’Ente proseguirà senza alcuna esitazione, nelle aree in questione come in tutte le altre, a tutela della legalità e per lo sviluppo sociale ed economico del territorio”