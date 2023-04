Reggio. Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori, il 2 maggio la presentazione - Tempostretto

La nuova edizione del progetto che sarà presentato martedì, punta a favorire la partecipazione all'omonimo programma europeo di mobilità giovanile

REGGIO CALABRIA – Al via la nuova edizione del progetto Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori per la partecipazione all’omonimo programma europeo di mobilità. La continuazione del progetto, è implementato in partenariato con l’associazione APICE, Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa.

L’obiettivo è facilitare la partecipazione, nell’ambito dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, a questa opportunità europea poco conosciuta da parte di aspiranti giovani imprenditori e imprenditrici, che vogliono partire per uno scambio aziendale presso un altro paese Europeo, giovani imprenditori e imprenditrici con meno di 3 anni di attività, che vogliono partire per uno scambio aziendale presso un altro paese Europeo, imprenditori e imprenditrici con più di 3 anni di attività, che vogliano ospitare uno scambio aziendale.

La Città Metropolitana invita dunque le istituzioni, le rappresentanze aziendali e le parti sociali interessate a partecipare all’evento di avvio delle attività di progetto, che si terrà il 2 maggio 2023 dalle ore 16:30 presso la sala Perri di Palazzo Alvaro, durante il quale verranno presentati i dettagli dello stesso.