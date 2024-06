Reggio. Turismo, per Confesercenti servono investimenti e strategie, la replica di Lanucara

Launcara: "Il presidente Aloisio, dovrebbe avere un approccio più laico e meno catastrofista rispetto al lavoro che si sta promuovendo"

REGGIO CALABRIA – “Noi lo sappiamo, ci crediamo, e per tale motivo abbiamo investito risorse economiche, know how e tempo per creare una web app – ReggioCalabriaGuide. it – che potesse accogliere i turisti fornendo informazioni utili e geolocalizzate, tra i primi in Italia a installare una assistente virtuale basata sull’AI generativa, Morgana, che risponde in qualsiasi lingua gli viene posta la domanda. E non ci fermiamo continuando a innovare e investire in nuove tecnologie come quella del prossimo step: la realtà aumentata integrata all’intelligenza artificiale”. La dichiarazione è di Claudio Aloisio, presidente Confesercenti Reggio Calabria.

“Lo stiamo facendo – prosegue Aloisio – sino ad ora senza un euro di contributo pubblico ma con la fiducia e il sostegno di decine e decine di aziende che, come noi, credono in questa scommessa: rendere sempre di più il nostro territorio a misura di turista e, conseguentemente, trasformare il turismo in un volano economico strutturale e concreto. Fatta questa premessa, saremmo dei folli se pensassimo che una semplice web app possa bastare. Serve ben altro: investimenti mirati, una strategia di breve, medio e lungo periodo volta alla promozione da un lato e alla gestione dei flussi turistici dall’altro, un miglioramento generale dei servizi e del decoro urbano, la realizzazione di punti informativi e di assistenza giusto per elencare il “minimo sindacale” necessario.



Ma in realtà se vogliamo sfruttare ciò che ci è caduto dal cielo (nel senso letterale del termine dato che parliamo di voli), la presenza di Ryanair nel nostro aeroporto, ci vuole molto di più: la realizzazione di una rete pubblico/privata che possa, tramite uno “strumento” dedicato, creare sinergie, fare da cerniera tra domanda e offerta, governare i delicati e complessi processi che vengono innescati dai flussi turistici.



Sono ormai anni che proponiamo la creazione di una DMO (destination management organization). Enti pubblici/privati che, dove il turismo funziona veramente, svolgono un ruolo cruciale nella promozione e gestione delle località interessate. Purtroppo, però, sembra che ululiamo alla luna la quale, si sa, ascolta ma non risponde mai. E quindi, qual è la situazione attuale in città? Francamente imbarazzante. Dall’annuncio delle nuove tratte datato 15 febbraio, oltre quattro mesi fa, nessuno ha sentito la necessità di organizzare un tavolo operativo con associazioni e società civile per concordare un minimo di strategia d’accoglienza. Ad oggi, quindi, chi si muove lo fa “in ordine sparso” dato che non c’è alcun coordinamento con quelli che dovrebbero essere gli Enti preposti: Comune e Città Metropolitana. Per altro, parlando di Reggio, pur essendo di fatto iniziata l’estate ed avendo fondi da investire ci troviamo con una Estate Reggina non pervenuta, senza uno straccio di programma, una data, nulla! Non va meglio per i chioschi del Lungomare ancora da assegnare tranne uno, l’unico non andato a bando o per il Lido Comunale dove si dovrebbe dare in gestione una piccola parte di cabine restaurate ma non si capisce quando e come.



Ancora, poi, si aspetta l’apertura del punto informativo posto sempre in via marina che ad ora non è stato affidato a nessuno. Anche l’utile pianificazione di ZTL e isole pedonali è all’anno zero così come altre iniziative meritevoli come il Beach Bus dell’Atam che la scorsa estate portava residenti e turisti a mare da Catona e Lazzaro. Noi ci crediamo, lo voglio ribadire. Siamo sempre disponibili al confronto costruttivo oltre ad operare concretamente e proporre, con l’unico obiettivo di sviluppare la nostra terra e la nostra comunità. Ma in queste condizioni, vi assicuro, è dura, è davvero dura”.

Lanucara: “Approccio errato. Dal Comune realizzate decine di iniziative, alcune delle quali anche con il suo contributo”

“Il presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio, dovrebbe avere un approccio più laico e meno catastrofista rispetto al lavoro che si sta promuovendo per garantire una stagione estiva all’altezza delle aspettative”. E’ quanto afferma l’assessora comunale allo Sviluppo Economico di Reggio Calabria, Marisa Lanucara, replicando alle recenti valutazioni del rappresentante di categoria. “Da chi riveste un incarico di rappresentanza così importante e delicato – ha spiegato – ci saremmo aspettati un atteggiamento molto più costruttivo, prodigo di iniziative a servizio del comparto turistico, oltre che di consigli utili affinché le altre istituzioni territoriali, compreso il Comune che è solo uno degli attori in causa, possano continuare ad aggredire ogni possibile criticità e soprattutto valorizzare le molteplici opportunità che i progetti attivati in questi anni ci offrono. Nel suo ragionamento, invece, il presidente Aloisio si limita ad elencare questioni sì aperte, ma comunque in fase di risoluzione. Quella sui chioschi del lungomare, per esempio, è una sortita francamente incomprensibile, giacché sul tema, proprio con il presidente di Confesercenti abbiamo avuto un confronto assolutamente sereno e piuttosto esemplificativo rispetto alla procedura in corso, dovuta ai tempi tecnici necessari al completamento delle procedure amministrative, avviate una volta ottenuta la disponibilità dei locali dai precedenti gestori. Aloisio, dunque, conosce bene la situazione, così come dovrebbe sapere, o quantomeno aver letto dai giornali, che è stato pubblicato già da un pezzo il bando per la gestione di una parte delle cabine del Lido Comunale, in corso di restauro”.

In merito all’app lanciata proprio da Confesercenti, l’assessore Lanucara “premia l’impegno dell’associazione di categoria che si unisce alle altre app già esistenti e agli strumenti digitali prodotti dall’Amministrazione comunale come ad esempio il portale turistico ufficiale, molto completo ed aggiornato”. Anche sugli eventi in programmazione, la delegata allo Sviluppo economico è netta: “Affermare che in città non ci sa nulla è oggettivamente ingeneroso, soprattutto da chi avrebbe il compito di farsi promotore di iniziative di accoglienza turistica e commerciale. Nell’ ultimo incontro con le organizzazioni datoriali, al quale in rappresentanza di Confesercenti ha partecipato il ragioniere Benito Lisitano, si è proprio discusso del tema dell’animazione territoriale ed è proprio in quella riunione che è emersa l’esigenza condivisa che le organizzazioni datoriali diventassero parte attiva della crescita del territorio reggino anche con la presentazione di progetti da realizzare in stretta sinergia. Ed è proprio da quella riunione che su idea del rappresentante di Confesercenti si sta sviluppando un progetto che valorizzi il prodotto tipico reggino. L’amministrazione comunale, per parte sua, ha già ha promosso decine di attività, spettacoli e incontri che hanno avuto una forte ricaduta turistica sul territorio. Basti pensare al concerto del primo maggio, novità assoluta per la città, oppure all’infiorata sul Corso Garibaldi che ha rilanciato una forte immagine di Reggio e delle sue bellezze. O ancora all’accoglienza riservata in occasione dei tanti motoraduni e delle altre manifestazioni. Sulla programmazione, poi, come non citare il “Meeting sul turismo nello Stretto” attualmente in corso, promosso dalla Città Metropolitana insieme alla dirimpettaia Messina. Ma è, da qui in avanti, che la stagione entrerà nel vivo con tutta una serie di iniziative, i cui bandi sono tutti già completi o in fase di chiusura, che verranno a breve presentate alla città e che interesseranno ogni aspetto del segmento turistico: dalla musica al teatro, dallo sport alla promozione territoriale”. “Anche in questo caso – ha ricordato Lanucara – il presidente Aloisio dovrebbe essere ben informato considerato che, nel novero delle iniziative in passato già realizzate, rientrano diversi progetti di comunicazione, marketing turistico e territoriale, sia del Comune che della Città Metropolitana, la cui realizzazione è stata affidata all’impresa dello stesso presidente di Confesercenti”.

“Piuttosto – ha concluso l’assessora Marisa Lanucara – Confesercenti potrebbe promuovere attività di formazione per commercianti, ristoratori ed addetti al settore turistico che, in queste settimane, si stanno confrontando con tantissimi turisti, non solo quelli provenienti dai voli Ryanair, riscontrando, spesso e volentieri, ostacoli dovuti alla conoscenza delle lingue straniere o, nel caso della ristorazione, ai menù proposti soltanto in lingua italiana. Moltissimi esercenti, su questo fronte, hanno davvero fatto molti passi avanti, ma la strada per abbattere, definitivamente, i problemi di comunicazione appare ancora lunga. E da questo punto di vista il ruolo delle Associazioni di categoria dovrebbe essere decisivo”.