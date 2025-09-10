Regionali Calabria. In città arrivano Elly Schlein e Giuseppe Conte

Domani sarà la volta di Elly Schlein, il 15 settembre, invece, toccherà al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte
REGGIO CALABRIA – La campagna elettorale entra nel vivo anche a Reggio Calabria, con il centrosinistra a sostegno del candidato presidente del campo largo, Pasquale Tridico. Domani sarà la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a raggiungere la città per incontrare militanti e cittadini.
Il 15 settembre, invece, toccherà al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte fare tappa a Reggio.
La presenza ravvicinata dei due leader nazionali non è soltanto un segnale di sostegno al candidato, ma anche un banco di prova per la tenuta del progetto politico del campo largo, che in Calabria si presenta come alternativa al centrodestra, ben radicato sul territorio.