 Regionali Calabria. In città arrivano Elly Schlein e Giuseppe Conte

Regionali Calabria. In città arrivano Elly Schlein e Giuseppe Conte

Dario Rondinella

Regionali Calabria. In città arrivano Elly Schlein e Giuseppe Conte

Tag:

mercoledì 10 Settembre 2025 - 08:03

Domani sarà la volta di Elly Schlein, il 15 settembre, invece, toccherà al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte

REGGIO CALABRIA – La campagna elettorale entra nel vivo anche a Reggio Calabria, con il centrosinistra a sostegno del candidato presidente del campo largo, Pasquale Tridico. Domani sarà la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, a raggiungere la città per incontrare militanti e cittadini.

Il 15 settembre, invece, toccherà al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte fare tappa a Reggio.

giuseppe conte

La presenza ravvicinata dei due leader nazionali non è soltanto un segnale di sostegno al candidato, ma anche un banco di prova per la tenuta del progetto politico del campo largo, che in Calabria si presenta come alternativa al centrodestra, ben radicato sul territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Ponte, incontro tra Salvini e Basile. Il sindaco: “Priorità alla rete idrica e stradale”
Messina. Nuovi interventi al parco Aldo Moro: dai bagni al chiosco ristoro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED