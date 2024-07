Regione. Falcone a Bruxelles, Dagnino nuovo assessore all’Economia

La scelta del presidente Schifani è ricaduta su un tecnico

Avvocato cassazionista, co-fondatore di Lexia Avvocati, docente universitario di diritto tributario dell’impresa e del terzo settore, Alessandro Dagnino, 48 anni, palermitano, è il nuovo assessore regionale all’Economia. Prende il posto di Marco Falcone, eletto con Forza Italia al Parlamento europeo. “Sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal Presidente della Regione siciliana, e consapevole degli oneri di un incarico così delicato, che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano”, queste le sue prime dichiarazioni. Oggi, dopo aver ricevuto le dimissioni di Falcone, il presidente della Regione Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina. Ieri, invece, Dagnino aveva rassegnato le dimissioni da componente del consiglio camerale della Camera di Commercio di Palermo-Enna e da vice presidente di Confcommercio Palermo.

Il saluto di Marco Falcone

“Voltiamo pagina, ma ci sarà sempre una costante: servire la nostra terra. Ieri da Palermo, da oggi in seno alle istituzioni dell’Unione Europea”, ha dichiarato Marco Falcone dopo essersi dimesso dalla Giunta regionale. “Per me è stato un onore e un privilegio poter dare qualcosa alla Sicilia. Ho cercato di farlo con diligenza e passione. Grazie – ha aggiunto – a tutti coloro che hanno reso possibili i risultati di questi anni e che hanno condiviso con me questo entusiasmante percorso di buon governo”.

Pellegrino (Fi): “Visione politica e competenza tecnica”

“La nomina dell’avvocato Alessandro Dagnino quale assessore all’economia conferma la scelta di competenza e professionalità cui è stata ed è improntata l’azione del Governo regionale”, ha dichiarato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars.

“Dopo l’assessore Falcone – prosegue Pellegrino – che ha unito visione politica e competenza tecnica, e che ancora una volta vogliamo ringraziare per il contributo significativo dato in questi anni al risanamento dei conti regionali, il presidente Schifani sceglie un tecnico, un professionista di grandissima esperienza che certamente darà un importante contributo per proseguire il lavoro fondamentale di gestione e programmazione della spesa e delle finanze regionali.

Anche a nome di tutto il gruppo parlamentare, non posso che augurare buon lavoro all’avvocato Dagnino, di cui ho avuto modo di apprezzare professionalmente la grande passione e competenza, ringraziandolo per aver accettato un incarico certamente gravoso, che sono certo assolverà con dedizione”.