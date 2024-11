Renato Zero al PalaRescifina per un doppio concerto da record: occhio alla viabilità

Disposti divieti di sosta e di transito nei giorni dell'evento, il 6 e il 7 novembre: l'ordinanza e le regole

MESSINA – Messina si prepara al doppio concerto di Renato Zero, che si esibirà al PalaRescifina di San Filippo il 6 e il 7 novembre dalle 21. Un vero evento, quello organizzato dall’artista, che vedrà una gran mole di persone affollarsi nel villaggio della zona sud di Messina, dopo la vendita in tempi record dei biglietti e il doppio sold out conquistato in pochi giorni.

I divieti di sosta e di transito

Per questo il dipartimento servizi manutentivi ha pubblicato un’ordinanza viabile con cui garantire il regolare afflusso di persone e mezzi. Dalle 16.30 alle 3.00 del giorno successivo, sia il 6 sia il 7 novembre, sarà istituito e il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati (con collocazione di

idonea segnaletica stradale verticale) ed il divieto di transito veicolare, con presidi della Polizia Municipale in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione di marcia mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia ed il “Parcheggio giallo” (con collocazione di idonee barriere in via degli Agrumi-strada arginale, in corrispondenza dell’intersezione con via Sacra Famiglia, a cura e spese dell’organizzazione del concerto).

Inoltre vigerà il divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, con collocazione di idonee barriere e presidi a cura e spese della società organizzatrice a monte del PalaRescifina, in corrispondenza del varco d’accesso al parcheggio giallo. Istituito anche il divieto di sosta ambo i lati in via Sacra Famiglia, tra via degli Agrumi e via 1A. E sarà collocata “idonea transennatura” per delimitare il percorso pedonale e favorire il passaggio dei bus.

E infine sarà istituto il divieto di transito dalle 18.30 alle 3.00. Gli autobus potranno fermarsi nell’area parcheggio ospiti (area verde) dello stadio Franco Scoglio e lungo la via degli Agrumi, mentre i veicoli dotati di contrassegno apposito potranno parcheggiare nelle aree rossa e gialla dello stadio o in quelle di pertinenza del palazzetto.