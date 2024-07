Rey ha il suo lieto fine: è arrivato nella sua nuova casa a Ferrara con una delle sorelline

Dopo un lungo periodo in un box in Puglia, uno dei cuccioli di Falcone, ora adulto, ha trovato una famiglia che possa amarlo

FERRARA – C’è voluto un mese, ma ce l’abbiamo fatta, e dopo aver raccontato la sua storia anche noi della redazione di Tempostretto esultiamo per un lieto fine meritato. Rey, il cagnolino rimasto chiuso in un rifugio in Puglia dopo una serie di peripezie che l’hanno visto partire, abbandonato insieme a fratelli e sorelle, da Falcone, ha trovato casa.

Un mese di controlli e profilassi sanitaria

Rey è arrivato a Ferrara ieri mattina e ora vive insieme a una delle sue sorelle. Una vittoria per Aipae e per tutti gli enti che si sono interessati del cane, che ora può iniziare una nuova vita. Cristina Lombardo di Aipae ha spiegato: “C’è voluto oltre un mese per rifare tutta la profilassi sanitaria, completata grazie alle donazioni. Rey non aveva alcun vaccino, abbiamo dovuto ricostruire tutta la sua situazione e abbiamo controllato ogni aspetto. Non c’era alcuna documentazione perché non era stato fatto nulla. Questo è stato un miracolo che è riuscito grazie a tante persone che ringraziamo”.

Rey nella sua nuova casa, nonostante il disorientamento dovuto a un lungo viaggio e a un cambio totale del suo ambiente, ha dormito e si sta ambientando. Si tratta di un cane buono, socievole e “per fortuna ce l’abbiamo fatto. Ringraziamo il proprietario del rifugio in cui è stato per anni, che ha avuto grande pazienza nell’aiutarci nella profilassi sanitaria. Questa deve essere una storia-esempio: gli animali che entrano in un rifugio possono uscire”.