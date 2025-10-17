 Riapre la palestra di Villa Dante nel segno dell'accessibilità

Riapre la palestra di Villa Dante nel segno dell’accessibilità

Redazione

Riapre la palestra di Villa Dante nel segno dell’accessibilità

venerdì 17 Ottobre 2025 - 23:11

Oggi il nuovo inizio per la struttura coperta, con un elevatore per le persone con disabilità. La gestione a Messina Social City

MESSINA – “Riapre la palestra coperta di Villa Dante. La palestra coperta di Villa Dante, restituita alla città grazie al progetto Way – Welfare Activity for Young, torna finalmente pienamente fruibile dopo un importante intervento di riqualificazione. Un luogo che da oggi è davvero di tutti: la nuova palestra è dotata di un elevatore (finanziato con il progetto “IncludiMe – Sportello delle Pari Opportunità” PN Metro Plus 2021-2027), per garantire l’accesso anche alle persone con disabilità, diventando così un presidio educativo e sportivo accogliente e inclusivo, aperto all’intera comunità”. Così il sindaco di Messina Federico Basile.

“Crediamo che la rigenerazione degli spazi pubblici sia molto più di un semplice intervento strutturale: è un gesto educativo e di coesione sociale. Significa offrire nuove opportunità di incontro, crescita personale e partecipazione. Ringraziamo Messina Social City che avrà il compito di gestire questa palestra, e invitiamo tutte le realtà sportive a viverla come uno spazio di benessere e appartenenza”, conclude il sindaco.

La palestra era rimasta bloccata per il crollo del controsoffitto. L’inaugurazione di oggi è avvenuta con la campionessa paralimpica Giada Rossi e con Alessandro Arcigli, commissario tecnico della nazionale paralimpica di tennis tavolo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata
Rapporto Sud Innovation, “dal 2019 al 2025 persi 25 mila laureati nel Mezzogiorno”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED