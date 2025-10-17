Riapre la palestra di Villa Dante nel segno dell’accessibilità

Oggi il nuovo inizio per la struttura coperta, con un elevatore per le persone con disabilità. La gestione a Messina Social City

MESSINA – “Riapre la palestra coperta di Villa Dante. La palestra coperta di Villa Dante, restituita alla città grazie al progetto Way – Welfare Activity for Young, torna finalmente pienamente fruibile dopo un importante intervento di riqualificazione. Un luogo che da oggi è davvero di tutti: la nuova palestra è dotata di un elevatore (finanziato con il progetto “IncludiMe – Sportello delle Pari Opportunità” PN Metro Plus 2021-2027), per garantire l’accesso anche alle persone con disabilità, diventando così un presidio educativo e sportivo accogliente e inclusivo, aperto all’intera comunità”. Così il sindaco di Messina Federico Basile.

“Crediamo che la rigenerazione degli spazi pubblici sia molto più di un semplice intervento strutturale: è un gesto educativo e di coesione sociale. Significa offrire nuove opportunità di incontro, crescita personale e partecipazione. Ringraziamo Messina Social City che avrà il compito di gestire questa palestra, e invitiamo tutte le realtà sportive a viverla come uno spazio di benessere e appartenenza”, conclude il sindaco.

La palestra era rimasta bloccata per il crollo del controsoffitto. L’inaugurazione di oggi è avvenuta con la campionessa paralimpica Giada Rossi e con Alessandro Arcigli, commissario tecnico della nazionale paralimpica di tennis tavolo.